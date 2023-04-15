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السبت، 15-04-2023 01:14 م

خبراء يحذرون من الاستهلاك المفرط للفول الأخضر في رمضان لهذا السبب !

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الوكيل الإخباري- حذرت وكالة من الاستهلاك المفرط لمادة الفول الأخضر، مشيرة إلى أنه قد يسبب أضرارا بالغة للجسم وقد يؤدي أحيانا إلى الموت، حيث اعتاد الكثيرون على تناول مأكولات تحتوي هذه المادة بكميات كبيرة في شهر رمضان.

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فبحسب موقع "الإمارات نيوز" فإن الفول يمكن أن يسبب انخفاضا كبيرا ومفاجئا في خلايا الدم الحمراء لدى بعض الأشخاص وتسمى هذه الحالة "فقر الدم الانحلالي".

وأضاف الموقع أنه "إذا كان هناك عدد قليل من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أعضاء الجسم، فإن فقر الدم الانحلالي يمكن أن يسبب التعب وضيق التنفس وحصى في المرارة واليرقان وأحيانًا الموت في الحالات الشديدة والحرجة"

كما يمكن أن يسبب الفول الأخضر ما يعرف بـ"أنيميا الفول" ومن أعراضها ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والشحوب والضعف.
مجتمع

أنيميا الفول: هو اضطراب خلقي جيني ناجم عن نقص أنزيم "غلوكوز-6-فوسفات دي هيدروجيناز" وهو أنزيم ضروري لتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية المختلفة في الجسم، وهو مسؤول عن حماية خلايا الدم الحمراء من الأكسدة، وفي حالة عدم وجود ما يكفي من هذا الإنزيم تنهار خلايا الدم الحمراء، ويعرف ذلك باسم انحلال الدم، أو تكسر خلايا الدم الحمراء.

سبوتنيك

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