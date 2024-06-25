خبر سار لعشاق القهوة : تقليل خطر الوفاة الناتج عن الجلوس لفترات طويلة

الوكيل الإخباري- وجد تحليل جديد لبيانات دراسة ضمت 10 آلاف شخص أنه في حين أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الوفاة، يبدو أن شاربي القهوة المنتظمين محميون من هذا التأثير.

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وفقاً لـ "ستادي فايندز"، نظرت الدراسة في عاملين رئيسيين: المدة التي جلس فيها الأشخاص كل يوم وكمية القهوة التي شربوها.



وتم تقسيم المشاركين على أساس وقت جلوسهم اليومي إلى: أقل من 4 ساعات، 4-6 ساعات، 6-8 ساعات، أو أكثر من 8 ساعات. واستهلاكهم للقهوة إلى: غير شاربي القهوة، يشربون كوباً إلى كوبين قهوة، ويشربون 3-4 أكواب.



ولضمان دقة النتائج، أخذ فريق البحث من جامعة سوتشو في الاعتبار عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على خطر الوفاة، مثل العمر والجنس والعرق ومستوى التعليم والدخل والوزن والظروف الصحية المختلفة.



النتائج ووجد البحث أن الذين جلسوا لأكثر من 8 ساعات في اليوم أكثر عرضة بنسبة 46% للوفاة لأي سبب و79% أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن جلسوا أقل من 4 ساعات يومياً.



أما النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام، فهي أن الأكثر استهلاكاً للقهوة، حوالي 3-4 أكواب، لديهم خطر أقل بنسبة 33% للوفاة من أي سبب، وخطر أقل بنسبة 54% للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بغير شاربي القهوة.



وعندما نظر الباحثون في التأثيرات المجمعة لوقت الجلوس واستهلاك القهوة، كان من لا يشربون القهوة الذين جلسوا لمدة 6 ساعات أو أكثر يومياً أكثر عرضة للوفاة من أي سبب بنسبة 58% من شاربي القهوة الذين جلسوا لمدة أقل من 6 ساعات.



والأهم من ذلك، أن خطر الوفاة المتزايد المرتبط بالجلوس لفترات طويلة لم يُلاحظ إلا لدى غير شاربي القهوة، وليس لدى من تناولوا القهوة.



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