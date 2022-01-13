الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 08:20 ص

خبيرة تغذية تحدد الكمية اليومية المسموح بتناولها من العسل

العسل


الوكيل الإخباري - يتميز العسل بخصائصه الكثيرة والمفيدة للجسم، غير أنه يجب تناوله بكميات محددة للحصول على أكبر فائدة منه.

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وحول فوائد العسل والكمية اليومية المسموح بتناولها، تحدثت خبيرة التغذية الروسية يكاترينا ماركوفا، لـ"سبوتنيك" قائلة: "في البداية يجب أن نعلم أن العسل ليس مادة حلوة المذاق فقط، وإنما دواء. وأساس الكربوهيدرات فيه هو الجلوكوز والفركتوز، اللذان يشكلان 90% من جميع السكريات في المنتج".


وحول فوائد العسل، قالت الخبيرة: "للعسل خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسموم وهو منشط، وإن العناصر النزرة للعسل هي الأنسب لامتصاصها من قبل جسم الإنسان. بسبب زيادة محتوى الإنزيمات عالية النشاط".


كما وأوصت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية بعدم استبدال السكر بالعسل.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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