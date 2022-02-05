السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 06:58 ص

خبيرة تغذية روسية تحذر من تناول هذه الأطعمة

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الوكيل الإخباري - حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول الأطعمة المعلبة لما قد تحتويه من مواد ضارة للجسم بالإضافة لدورها في زيادة إحتمالية الإصابة بالسرطان.

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وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن تناول هذا النوع من الأطعمة قد يساهم برفع ضغط الدم والإصابة بالسرطان.


مرجعة السبب وراء ذلك لوجود بنزوات الصوديوم التي تعتبر أساسية في تركيب هذه الأطعمة، موضحة أنه إذا تلقى الجسم هذه المادة بكميات زائدة ، فسيكون هناك خطر الإصابة بأورام خبيثة.


مشيرة إلى أن "هناك دراسات أظهرت ارتباطا بين حدوث الأورام وكمية البنزوات التي يتم تناولها. ومن المهم تذكر كمية الأطعمة المعلبة التي يتم تناولها".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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