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الخميس، 06-04-2023 09:41 ص

خبير تغذية يحدد أفضل المشروبات الرمضانية لفقدان الوزن

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الوكيل الإخباري- فقدان الوزن من الأهداف التي يسعى إليها الكثير من الأشخاص في شهر رمضان المبارك، عن طريق استغلال التوقف عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة أثناء الصيام.

وهناك مشروبات رمضانية يمكن الاعتماد عليها لفقدان الوزن، بشرط عدم تحليتها بالسكر وتناولها بكميات معتدلة، حسبما ذكر الدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية العلاجية في مصر .

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وحدد رامي مشروبات رمضان التي تساعد على التخسسيس في العصائر التالية:


1- عصير قمر الدين
يلعب عصير قمر الدين دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى قدرته على تقوية مناعة الجسم.


2- العرقسوس
يساهم مشروب العرقسوس في فقدان الوزن، بفضل دوره الفعال في رفع معدل حرق الدهون بالجسم وزيادة الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.
ومع ذلك، يحظر تناول العرقسوس في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.


3- عصير الخروب
يتميز عصير الخروب بانخفاض سعراته الحرارية، كما يساهم شربه قبل الوجبات في تناول كميات قليلة من الطعام، لأنه يعمل على التحكم في الشهية.


4- عصير الدوم
من المشروبات الرمضانية التي تساعد على التخسيس بفعالية كبيرة، لأنه يحتوي على القليل من السكريات، فضلًا عن فوائده المتعلقة بخفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من السرطان وتقليل الكوليسترول الضار بالجسم.

وأوصى خبير التغذية بشرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور، لا تقل عن 8 أكواب في اليوم، لأنه يساعد على تنقية الجسم من السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.
وحذر من كسر الصيام بالمشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لأن السكريات الموجودة بها يقوم الجسم بتخزينها بداخله على هيئة دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

 

 

الكونسلتو الطبي

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