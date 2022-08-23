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الثلاثاء، 23-08-2022 11:07 ص

خطوات لإنقاذ طفلك من الاختناق عند ابتلاع جسم غريب

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الوكيل الإخباري - يهدد انسداد الممر الهوائي بجسم غريب العديد من الأطفال الرضع بالاختناق، ما يستوجب رد فعل سريع لإنقاذه من موت محدق.

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ويحدث الاختناق أو انسداد الممر الهوائي عند وجود شيء يعيق أو يمنع حركة خروج أو دخول الهواء من أو إلى الرئة، وفي حالة الأطفال الصغار تكون مثل هذه الحالات كثيرة.

 

وحذرت هيئة الإسعاف المصرية من أن الأطفال أكثر عرضة للتعرض لمشكلة الاختناق نتيجة دخول الألعاب الصغيرة من الأنف أو الفم.

وقدمت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مجموعة من الخطوات البسيطة لإنقاذ الرضيع إذا تعرض لحالة اختناق.

 

وتضمنت الخطوات ما يلي:

- إمالة الرضيع إلى أسفل مع الضرب على الظهر 5 مرات ولأعلى.
- يتم قلب الرضيع على ظهره لأسفل مع دعم رأسه بيدك جيدا.
- يتم الضغط على صدره 5 مرات بإصبعين فقط فوق عظمة القفص الصدري.
- يتم تكرار ذلك حتى خروج الجسم الغريب.
- في حالة الإغماء يتم عمل الإنعاش الرئوي.
- أثناء الإنعاش يتم فحص فم الرضيع وإزالة الجسم الغريب إذا كان ذلك ممكنا.

 

كيف يمكنني حماية طفلي من الاختناق؟

لا يستطيع الأطفال حديثي الولادة والصغار رفع رؤوسهم جيدًا، لذا يمكن أن يعلقوا في وضع يعيق تنفسهم، وهو ما يسمى الاختناق.


وقدم موقع kidshealth عددا من النصائح لحماية الصغار من هذه الحالة، هي:


1- نوم آمن:
- ضع الرضيع دائمًا على ظهره على مرتبة ثابتة.
- لا تضع الرضيع أبدًا على أسطح ناعمة مثل اللحاف أو البساط المنفوش أو المرتبة الناعمة.
- لا تضع الرضيع على مرتبة مغطاة بالبلاستيك.
- أبقِ البطانيات أو الوسائد أو الدمى المحشوة أو الدمى القطيفة بعيدًا عن السرير.
- لا تستخدم مصدات سرير الأطفال.
- لا تضع الرضيع لينام على سرير أو أريكة أو أي سطح ناعم آخر.
- لا ينبغي أن يتشارك الرضع السرير مع أطفال أو بالغين آخرين.


2- السلامة المنزلية:
- اربط عدة عقد في أكياس التسوق البلاستيكية وأكياس التنظيف الجاف قبل التخلص منها أو إعادة تدويرها، حتى لا يعبث بها الطفل.
- احتفظ بجميع الأكياس البلاستيكية، بما في ذلك أكياس القمامة والأكياس البلاستيكية على شكل شطيرة، بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- احتفظ بالبالونات بعيدًا عن متناول اليد.


3- كن مستعدا
إذا كنت تتوقع ولادة طفل أو لديك طفل بالفعل، فمن الجيد أن:
- حماية منزلك وقم بإزالة أو قفل العناصر التي قد تكون خطيرة.
- تعلم الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) حتى تكون جاهزًا في حالة الطوارئ.

 

العين الإخبارية 

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