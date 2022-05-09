خطوات مهمة تساعد على حرق السعرات الحرارية

الوكيل الإخباري - حرق السعرات الحرارية، له دور محوري في وصول الجسم إلى الوزن الصحي، كما أن معدل حرق السعرات الحرارية يعتمد على العمر والوزن والجنس، إذ نجد أن الأشخاص الأكبر سنا أقل حرقا للسعرات الحرارية مقارنة بالأصغر سنا.





اضافة اعلان

كذلك يعتبر الرجال أكثر حرقا للسعرات الحرارية مقارنة بالنساء، وذلك بخلاف ارتباط معدل حرق السعرات الحرارية ارتباطا وثيقا بعدة عوامل، أهمها " النشاط الجسدي، تركيبة الجسم، حجمه، طاقته الحرارية، طبيعة الجسم ومشاكله الصحية.



أكدت دكتورة فيروز، أن تناول الطعام ذو السعرات الحرارية المنخفضة، أساس إنقاص الوزن والوصول إلى الجسم المثالي بالشكل الصحي. لذا لابد الأخذ بعين الاعتبار اعتماد جميع النساء والفتيات على برامج غذائية صحية وأنشطة بدنية مناسبة لطبيعة أجسامهن وحالتهن الصحية مع الطبيب المختص وليس غير ذلك، مع مراعاة استفادتهن من الخطوات المهمة التالية لحرق السعرات الحرارية بالطريقة الصحية، على النحو التالي:

انخفاض تدريجي

يجب خفض معدل السعرات الحرارية اليومية ببطءء بنسبة 10% إلى 20 % من كمية السعرات الحرارية اليومية خلال تخسيس الوزن حسب الطريقة المحددة لكل واحدة على حدا من الطبيب المختص.



تناول أطعمة صحية

الإلتزام بتناول أطعمة صحية متنوعة من دون التقيد بأنواع محددة، بل لابد أن تلبي الأطعمة المتنوعة المتناولة لحرق السعرات الحرارية احتياجات جميع الوظائف الحيوية للجسم من دون استثناء.



تناول سوائل مفيدة

يتطلب حرق السعرات الحرارية شرب السوائل الصحية المحفزة لعملية الأيض والمساهمة في تحقيق التوازن المطلوب للجسم أثناء إنقاص الوزن بالشكل الصحي السليم مثل الشاي الاخضر وغيره.

الرياضة مؤثر فعال

لابد من ممارسة التمارين الرياضية الفعالة في حرق السعرات الحرارية وبناء الكتلة العضلية في آن واحد، وبالتالي يجب الإلتزام بتعليمات مدرب اللياقة البدنية خلال إنقاص الوزن لتحقيق التوازن الكامل بين حرق السعرات الحرارية وحرق الدهون الضارة وبناء الكتل العضلية من دون أضرار لاحقة على الصحة العامة.

هي