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الأحد، 12-12-2021 04:03 م

خليط سحري قد يعالج هذه المشاكل الصحية

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الوكيل الإخباري - يعتمد الكثير من الأشخاص على خليط عُرف منذ مئات السنين لعلاج بعض الإصابات البسيطة، ولتعزيز الصحة العامة. إلا أن الدراسات الحديثة أعادت اكتشاف خليط عسل النحل والقرفة، حيث أثبتت فعاليته في الوقاية من العديد من الأمراض ومن بينها نزلات البرد، والمشاكل المتصلة بالأوعية الدموية.

ووجدت دراسة أن هذا الخليط له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ويمكن إضافة ملعقة من عسل النحل والقليل من مسحوق القرفة إلى فنجان من الشاي الأخضر، وشرب ذلك المشروب يومياً، لتقوية مناعة الجسم.

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كما يمكن إعداد مزيج من مسحوق القرفة والعسل النحل وفرده على قطعة من التوست وتناوله ضمن الوجبات اليومية، فهو مفيد جداً في حماية القلب والوقاية من انسداد الشرايين.


وأيضاً يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء النقي الدافئ، مع إضافة ملعقتين من عسل النحل، وشرب ذلك الخليط مرتين يومياً، وذلك لعلاج آلام المفاصل.


أما في حالة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، أو نزلات البرد والسعال، فيمكن خلط القليل من مسحوق القرفة مع ملعقة من عسل النحل ونتناول ذلك الخليط مرتين يومياً، للشعور براحة سريعة.


أما بالنسبة للمشاكل المتصلة بالجهاز الهضمي، كالشعور بالحرقة مثلاً، فيمكن تناول ملعقة من عسل النحل مضافاً إليها القليل من مسحوق القرفة للشعور براحة سريعة.

 

المصدر - لها

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