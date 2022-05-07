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السبت، 07-05-2022 07:02 ص

خمسة أسباب تؤدي إلى تلف الكبد

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الوكيل الإخباري - كشف موقع Focus Online أن التقليل من تناول فيتامين В3 والفواكه يساعد في الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة.

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وأشار الموقع إلى أن أمراض الكبد لا تظهر أعراضها في المراحل المبكرة. ولكن من أجل حماية الكبد ومنع إصابته يجب استبعاد بعض المواد الغذائية من النظام الغذائي اليومي.


ويضيف الموقع، أولا وقبل كل شيء يجب التقليل من استهلاك المكملات المحتوية على فيتامين А أو فيتامين В3، الذين يمكن أن يكونا السبب في الصداع وتهيج الجلد أيضا. كما لا ينبغي أن تحل محلهما أي منتجات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يحفز التناول المنتظم للعقاقير القوية، مثل الباراسيتامول، بتلف الكبد.


ويشير الموقع، إلى أن سكر الفركتوز، يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، لذلك ينصح الخبراء باستهلاك الفاكهة باعتدال.


وقد ظهر أن 100 غرام من التفاح تحتوي على سكر الفركتوز أكثر مما في 100 ملليلتر من مشروبات الكولا. ومع مرور الوقت يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في الكبد، الذي يمكن أن يسببه الوزن الزائد، إلى تلف الكبد.

 

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