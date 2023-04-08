دراسة : ارتفاع ضغط الدم في هذا العمر خطر كبير !

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة لجامعة كاليفورنيا، أن ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات من العمر يرتبط بسوء صحة الدماغ في سن 75 عاماً، خاصة بالنسبة للرجال.



وقارن البحث فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لكبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً، مع كبار السن الذين لديهم ضغط دم طبيعي.

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ووجد الباحثون أن مجموعة ضغط الدم المرتفع لديها أحجام دماغية أقل بكثير في بعض المناطق، وأسوأ من حيث سلامة المادة البيضاء. ويرتبط كلا العاملين بالخرف.



ونُشرت النتائج في مجلة "جاما" الطبية، وأظهرت أيضاً أن التغيرات السلبية في الدماغ في بعض المناطق، مثل انخفاض حجم المادة الرمادية وحجم القشرة الأمامية، كانت أقوى لدى الرجال المصابين بارتفاع الضغط.



وأشار البحث إلى أن الاختلافات بين الجنسين قد ترتبط بالفوائد الوقائية لهرمون الاستروجين قبل انقطاع الطمث.



واعتمدت الدراسة على بيانات صحية من عام 1964 إلى عام 1985 لمجموعة متنوعة عرقياً من كبار السن، وتم قياس الضغط لديهم بين سن 30 و40 عاماً، متابعة حالتهم حتى الشيخوخة.



وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة كريستين إم جورج: "إن علاج الخرف محدود للغاية، لذا فإن تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل والعوامل الوقائية على مدار الحياة أمر أساسي لتقليل عبء المرض".



وأضافت جورج: "ارتفاع ضغط الدم عامل خطر شائع بشكل كبير، ويمكن علاجه لمنع تأثيره على الخرف". وتشير الدراسة إلى أن حالة ارتفاع ضغط الدم في مرحلة مبكرة تؤثر على صحة الدماغ بعد عقود".

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