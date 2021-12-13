الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الجامعة الهاشمية: ديوان المحاسبة جزء هام من إدارة الجامعة

الأردن الثاني عربيا بالحد من اللامساواة

العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

الأميرة غيداء طلال توقع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر القطري

وزير التربية : الوزارة شكلت لجنة بشأن المعلمين المحالين للاستيداع

"ماستركارد" : 12 خطراً عالمياً قد يعرقل مسيرة الإنتعاش في 2022

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

الفهد الحباشنة: ما بين ذكرى ثورة الكرك و”موضة” الاستعمار البطل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النعيمات وشطناوي

النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

الإثنين، 13-12-2021 03:47 م

دراسة: تأثير الجري لمدة 10 دقائق على الدماغ

الجري مناسب لكل الأعمار


الوكيل الإخباري - مختلف أنواع الأنشطة البدنية ثبت أن لها فوائد عدة على الصحة، وبل أنها ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وعن ذلك أفادت عدد من الدراسات والبحوث الطبية.

اضافة اعلان

ومع مرور الوقت باتت الدراسات أكثر تحديداً من حيث فوائد كل نشاط بدني، وفي هذا السياق أفادت دراسة حديثة أن الجري ولمدة 10 دقائق فقط له تأثير مهم على صحة الدماغ، إليكم التفاصيل.

الجري وصحة الدماغ:
الجري أحد أسهل أنواع الأنشطة البدينة الرياضة، وهو نوع فعال في تعزيز الصحة العامة، ويمكن ممارسته في أي مكان ولا يحتاج إلى أدوات خاصة، وهو يناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى أن دراسات عدة وثقت فوائده المهمة، آخرها ماجاء في مجلة "ساينس ألرت" حيث ذكرت أن دراسة جديدة كشفت أن ممارسة الجري معتدل الشدة لمدة 10 دقائق كافية لتعزيز المزاج والوظائف الإدراكية.

 

فوائد الجري:
قال عالم الكيمياء الحيوية هيدياكي صويا، من جامعة تسوكوبا في اليابان: نظراً لمدى التحكم التنفيذي المطلوب في تنسيق التوازن والحركة والدفع أثناء الجري، فمن المنطقي أن يكون هناك تنشيط عصبي متزايد في قشرة الفص الجبهي، وأن الوظائف الأخرى في هذه المنطقة ستستفيد من هذه الزيادة في موارد الدماغ.
وفي التفاصيل  اختبرت الدراسة  ما مجموعه 26 مشاركاً بعد فترات من الراحة وبعد 10 دقائق من الجري، جزئيا باستخدام ما يُعرف باسم اختبار Stroop Color-Word الذي يقيس أوقات رد الفعل في معالجة الدماغ - قد يتضمن أحد التمارين رؤية كلمة "أخضر" مكتوب بالحبر الأحمر وعليك تسمية اللون بدلا من قراءة الكلمة.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هل_تؤثر_الولادة_الطبيعية_على_نمو_الدماغ_ووظائفه

ما هي فوائد الولادة الطبيعية للجنين

انواع-تقويم-الاسنان

نصائح للعناية بتقويم الأسنان

tbl_articles_article_23285_7029a1c256d-412d-451e-a1a6-18e568e70633

فوائد ماء جوز الهند للحامل

1026799366-H-768x525

نصائح لإبقاء طفلك دافئاً مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء

121-151856-treatment-swelling-undereyes_700x400

الحل بسيط... طبيبة تشرح كيفية التعامل مع الانتفاخات المتورمة

التهاب_مفاصل_اليد

تحذير من تناول المسكنات عند الشعور بألم مفاصل حاد!

أخبار متعلقة
1468746630-4394581

خليط سحري قد يعالج هذه المشاكل الصحية

نصائح للوقاية من مرض السكري النوع الثاني-رئيسية واولى

في اليوم العالمي للسكري نصائح للوقاية من السكري النوع الثاني