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السبت، 25-02-2023 04:08 م

دراسة تكشف المزيد من الفوائد المذهلة لزيت الزيتون

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الوكيل الإخباري- سلطت دراسة طبية حديثة الضوء على فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون، المعروف عنه كونه أحد العناصر الرئيسية للنظام الغذائي في منطقة البحر المتوسط.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إشبيلية الإسبانية ومستشفى كوستا ديل سول، فإن حمض "الأوليك" الذي يشكل ما بين 70 إلى 80 بالمئة من تركيب زيت الزيتون، يحتوي على خصائص تساعد في الوقاية من السرطان ومرض ألزهايمر وخفض الكوليسترول.

فوائد عظيمة لتناول زيت الزيتون

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فيما يلي أبرز ما توصلت إليه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrients:

يعد "الأوليك" من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.


لاحظ الأطباء انخفاض مستويات "الأوليك" في أدمغة المرضى الذين تم تشخيصهم باضطرابات مثل الاكتئاب ومرض الزهايمر.


تتمثل الوظيفة الأساسية لحمض "الأوليك" في العمل كجزيء للطاقة ومكون لأغشية الخلايا.


واحدة من أهم مزاياها هي خصائصه المضادة للأكسدة، حيث يمكنه تنظيم كل من تخليق ونشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة.


فائدة أخرى للحمض هي تأثيره المخفض للكوليسترول، أو قدرته على تثبيط التعبير عن البروتينات المرتبطة بنقل الكوليسترول، وتقليل امتصاصه، وفي المحصلة منع تصلب الشرايين.


تم رصد آثار مثبطة للأوليك على الجينات المسرطنة، وتأثيراتها على موت الخلايا المبرمج.


يقوي جهاز المناعة عبر تنظيم الخلايا المرتبطة بالالتهابات.

 

سكاي نيوز عربية 

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