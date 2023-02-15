دراسة تحذر من الافراط في تناول الشوكولاتة لهذا السبب !

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة، أن تناول الكثير من السكر الموجود في الشوكولاتة والكعك يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%.



وأشار الباحثون، إلى أنه إذا تناول شخص ما كمية زائدة من السكر الصناعي بنسبة 5%، عن طريق تناول قطعة صغيرة إضافية من الشوكولاتة في اليوم على سبيل المثال، فإنه بناءً على نتائج الدراسة، يزداد خطر تعرضه لسكتة دماغية بنسبة 10% وأمراض القلب الإقفارية بنسبة 6%، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ونظرت الدراسة في بيانات الأشخاص الذين تم توجيه أسئلة عن تناولهم للطعام والشراب بشكل معتاد على مدار 24 ساعة، وتم تحليل هذه الاستبيانات، التي قام المشاركون بملؤها مرتين على الأقل لحساب معدل استهلاك السكر وتأثيره.



أشارت نتائج الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين استبدلوا 5% من سعراتهم الحرارية اليومية التي تأتي من السكر بكمية مكافئة من السكر الموجود في الفاكهة والخضروات يمكن أن يقل لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%.



الجدير بالذكر أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية قد أوصت بألا يتناول البالغون أكثر من 30 جرامًا من السكر يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا 7 مكعبات سكر فقط، والحصول على السكر الطبيعي من الفواكه الطازجة الصحية.





الكونسلتو الطبي