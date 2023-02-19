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الأحد، 19-02-2023 01:32 م

دراسة تكشف مفاجأة: النساء الأكثر شخيرًا من الرجال لهذه الاسباب !

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أجراها المستشفى الملكي الوطني البريطاني للأنف والأذن والحنجرة، عن أن 34% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاماً يصدرن صوت الشخير ثلاث ليالٍ على الأقل في الأسبوع.

وبحسب الدراسة، بلغت النسبة للرجال من نفس العمر 31% فقط. وبحسب الباحثين، فإن السبب في ذلك قد يكون ارتفاع معدل السمنة بين النساء في هذا العمر. وقد زاد هذا بشكل كبير منذ عام 1990، وفقًا لـ"DW عربي".

وقالت ماريتا أورث، الطبيبة المختصة في اضطرابات النوم، أن الدهون التي تتراكم حول منطقة الرقبة يمكن أن تؤدي إلى الشخير، وفق تصريح لها لمحطة "دويتشلاند فونك نوفا" الألمانية.،لافتة إلى أن ما يسمى بـ "انحسار الذقن" يمكن أن يكون أيضاً سبباً آخر للشخير.

وتتغير الأرقام بشكل كبير مع التقدم في السن، إذ توصلت نتائج الدراسة البريطانية إلى أن لدى الفئة العمرية من 55 إلى 64 عاماً، 45% من الرجال يحدثون هذا الصوت المزعج في غرفة النوم، مقارنة بـ 35% فقط من النساء في نفس الفئة العمرية.

ومن أجل تجنب السهر بسبب الصوت المزعج، يُنصح باستشارة الطبيب المختص الذي يمكنه التوصل إلى أسباب الشخير الحاد، لأن الشخير ليس مزعجاً فحسب، بل غير صحي أيضاً للطرف الآخر الذي لا يستطع النوم بشكل مستمر.

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