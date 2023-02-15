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الأربعاء، 15-02-2023 09:00 ص

للأمهات .. هذا السلوك مع الرضيع قد يحسن من قدراته اللغوية مبكراً !

دور-الأم-في-تربية-الطفل-وأهمية-العلاقة-بينهما


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن القراءة اليومية للرضع بداية من عمر أسبوعين وحتى أقل من 12 شهراً قد ساعدت على تحسين تطوّر اللغة لديهم.

وأجريت الدراسة في جامعة مارشال البحثية في ولاية فرجينيا، وشارك في الدراسة عائلات وافقت على قراءة كتاب واحد على الأقل يومياً، واختبار أطفالهم بواسطة اختبارين واحد لاستقبال اللغة، والثانية للغة التعبيرية.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون تحسناً ملموساً في قدرة الرضع على التحدث والفهم قبل بلوغ عام وحد.

وقال الدكتور آدم فرانكس المشرف على الدراسة: "كتاب واحد للطفل كل يوم هدف سهل للتجربة بالنسبة للعائلات الجديدة". 

ويعتقد فريق البحث أنه بالإمكان استخدام هذه الطريقة أيضاً لدى الرضع الذين تعاني أمهاتهم من اضطرابات كالإدمان، لتحسين قدرات النمو.

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