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السبت، 08-06-2024 08:53 ص

دراسة تكشف مفاجأة: شريحة بطاطس تعادل تدخين سيجارة كاملة

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أعدتها طبيبة من بريطانيا أن كل شريحة من البطاطس المقلية تعادل تدخين سيجارة كاملة، وذلك نظرًا للمخاطر الناتجة عن الزيوت النباتية في الأطعمة اليومية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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في الدراسة التي أعدّتها الطبيبة كاثرين شاناهان المتخصصة في علوم الكيمياء، أكدت أن السموم المسببة للسرطان في 25 حبة بطاطس مقلية تعادل تلك التي يتناولها الشخص عند تدخين 25 سيجارة.


ودعت إلى التدقيق في قوائم المكونات على غلاف الأطعمة قبل الشراء، مثل منتجات الألبان والأطعمة المجمدة والوجبات الخفيفة.


ونصحت الطبيبة بتجنب الأطعمة التي تحتوي على زيوت نباتية مصنعة لأنها غالبًا مصنوعة من بذور عباد الشمس، والذرة، واللفت، وفول الصويا، والقطن.


وخلصت الدراسة إلى أن نحو ثلث السعرات الحرارية في النظام الغذائي مصدرها زيوت نباتية تؤثر على التمثيل الغذائي وتضر بالصحة، خاصة الأطفال.


وربطت الدراسة بين الزيوت النباتية وسوء الصحة مدعومة بأبحاث علمية، تصل إلى مستوى السرطان، الزهايمر، والباركنسون.


وتشكل الزيوت النباتية صناعة عالمية مربحة، حيث حققت أكثر من 91 مليار جنيه إسترليني في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 127 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2027.


تعتبر الدراسة أن الأخطر هو احتواء الزيوت النباتية على نسبة عالية جدًا من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تتفاعل مع الأوكسجين وتتحول إلى سرطانات مميتة.


واستعانت الطبيبة شاناهان بدراسة لأستاذ علوم الأغذية بجامعة ماساتشوستس إريك ديكر التي أظهرت أن أكبر خطر خاصةً على الأطفال هو قلي الزيت بدرجات حرارة مرتفعة، الذي يرفع مستويات الأكسدة والسموم.


مصراوي


 




 

 


 

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