دراسة : دواء للسكري يمنع ضمور العضلات

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة فائدة جانبية لدواء "ميتفورمين"، الذي يوصف لتنظيم نسبة السكر في الدم، حيث تبين أنه يمنع التليف العضلي وضمور العضلات، وهي مشاكل شائعة في الشيخوخة.

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وقال فريق البحث في جامعة يوتا: "من الصعب التعافي من جراحات الركبة لدى كبار السن. فإذا أعطينا عاملًا من نوع ميتفورمين خلال فترة التعافي، قد يساعد العضلات على العودة إلى طبيعتها بشكل أسرع".



ووفق "ساينس دايلي"، تفرز الخلايا في الشيخوخة عوامل مرتبطة بالالتهاب، تؤدي إلى تصلب وندوب في الأنسجة الليفية، وقد تبين أن لـ"ميتفورمين" تطبيقات مدهشة على المستوى الخلوي.



وأثبت الباحثون خصائص "ميتفورمين" المضادة لشيخوخة الخلايا عبر تجربة شارك فيها 20 شخصاً من كبار السن من الجنسين، واستمرت التجربة أسابيع، خضعوا خلالها لخزعات لفحص العضلات، إلى جانب تصويرها بالرنين المغناطيسي.

وتناول 10 من المشاركين "ميتفورمين" أثناء الراحة في الفراش للتعافي لمدة أسبوع، ثم خضعوا جميعاً لتدريبات المشي لأسبوع آخر.



وتبين بعد أسبوع ثالث أن مجموعة الـ "ميتوفرمين" عانت من ضمور عضلي أقل، وكذلك كان التليف والكولاجين الزائد في عضلاتهم أقل، وتم رصد علامات شيخوخة أقل لديهم.



ويمتاز الدواء بأنه رخيص وفعال وآمن تماماً، ومن المثير أنه يمكن استخدامه لتسريع الشفاء للأفراد الأكبر سناً.

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