دراسة : شيخوخة النساء تتسارع في هذه الفترات !

الوكيل الإخباري- كشفت طريقة مبتكرة لقياس معدل الشيخوخة أن النساء يملن إلى أن يكن أصغر سناً من الناحية البيولوجية مقارنة بعمرهن الزمني، وذلك إذا اتبعن نظاماً غذائياً صحياً يتضمن الكثير من الفاكهة والحبوب.



أظهرت المشاركات في عمر 45 عاماً شيخوخة أبطأ من الأخريات إذا تناولن العلاج بالهرمونات البديلة



ووجد البحث أنه بين سن 30 و50 يتسارع معدل شيخوخة المرأة، وهي فترة تلد فيها معظم النساء، وأيضاً يتعرضن لسن اليأس، وكلاهما مرتبط بالتغييرات الهرمونية، وفق "نيو ساينتست".



وأجريت الدراسة في معهد بكين لعلوم الجينوم، ووجدت أن المشاركات في عمر 45 عاماً اللاتي خضعن لعلاج بالهرمونات البديلة كعلاج لأعراض سن اليأس، أظهرن شيخوخة أبطأ من الأخريات خلال هذه الفترة.



وشارك في البحث 113 امرأة أعمارهن بين 20 و66 عاماً، وليس لديهن حالات طبية.



وأنشأ الباحثون ساعة بيولوجية مركبة، بدأت بفحوصات دم وبول وبراز، ثم تصوير وجوه المشاركات، وسؤالهن عن نظامهن الغذائي وعوامل نمط الحياة الأخرى، وأخذوا أكثر من 100 قياس سريري، بما في ذلك الطول، والوزن، وضغط الدم، وسعة الرئة، وقوة القبضة، والقدرة على الوقوف على ساق واحدة.



بعد ذلك، حلّل الباحثون تعبير الجينات والبروتينات، إضافة إلى قياسات أطوال التيلومير الخاص بالحمض النووي، وأبعاد الوجه، وميكروبيوم الأمعاء، والهرمونات، والدهون، وعلامات المناعة، ومجموعة من المقاييس الأخرى.



ويخطط الفريق الآن لإجراء دراسة مماثلة على الرجال لمعرفة ما إذا كانوا يظهرون أنماطاً مختلفة من الشيخوخة.

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