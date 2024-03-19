دراسة صينية تكشف خطورة الصيام المتقطع على المدى الطويل

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة صينية حديثة خطورة الصيام المتقطع على الصحة على المدى الطويل، حيث وجد باحثون بجامعة شنغهاي جياو تونغ أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام خلال 8 ساعات في اليوم معرضون للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في وقت لاحق من حياتهم بمقدار الضعف مقارنة بغيرهم.



وقال الخبراء إن ذلك يوضح لماذا يجب على الناس توخي الحذر عند اتباع أنظمة غذائية عصرية قبل معرفة آثارها بشكل كامل.

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وبينت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام فقط خلال فترة 8 ساعات باليوم أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 91%، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الطعام بشكل طبيعي لمدة تزيد عن 12 إلى 16 ساعة.



ومن المقرر أن تقدم الدراسة نتائجها حول تأثير الصيام المتقطع على صحة القلب على المدى الطويل، بمؤتمر علم الأوبئة والوقاية التابع لجمعية القلب الأمريكية لعام 2024.



وقام الباحثون بمراجعة المعلومات حول الأنماط الغذائية من المسوحات الصحية السنوية بين عامي 2003 و2018، وقارنوها ببيانات الوفيات خلال نفس الفترة.



وعلى مدار 8 سنوات في المتوسط، توفي 2797 شخصاً، منهم 840 حالة وفاة بسبب أمراض القلب.



ولم يأخذ البحث الرصدي في الاعتبار العوامل المساهمة المحتملة الأخرى، مثل وزن المشاركين ونسبة الكوليسترول بالدم، في بداية الدراسة أو خلال فترة المتابعة البالغة 8 سنوات.



واعتمدت الدراسة على المعلومات الغذائية المبلغ عنها ذاتياً، ولم يتم تضمين عوامل نمط الحياة الأخرى، مثل التدخين ومستويات ممارسة الرياضة في التحليل.



واكتسب نظام الصيام المتقطع شعبية في السنوات الأخيرة، حيث أكد كل من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وإيلون ماسك والنجمة جنيفر أنيستون أن هذا النظام ساعدهم في الحفاظ على رشاقتهم.



وربطت دراسات سابقة بين الأكل المقيّد بالوقت وانعكاسها إيجاباً على الصحة، مثل تحسين ضغط الدم ومستويات الغلوكوز في الدم والكوليسترول على المدى القصير.





ونظرت الدراسة الأخيرة، التي من المقرر تقديمها في مؤتمر علم الأوبئة والوقاية التابع لجمعية القلب الأمريكية، في كيفية تأثير الصيام المتقطع على صحة القلب على المدى الطويل.

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