السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فرقة نايا تستحضر الموروث الغنائي العربي في جرش

الحمل الكهربائي في المملكة يواصل الارتفاع ويتخطى حاجز الـ 3000 ميغاواط

أسماء العشرة الأوائل في التوجيهي 2022 فلسطين

أسعار الذهب السبت في المملكة

رابط نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

وفيات السبت 30-7-2022

إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب جدري القرود

أول وفاة بمرض جدري القرود خارج إفريقيا

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

السبت، 30-07-2022 07:58 ص

دراسة طبية تنفي فائدة شائعة لفيتامين "د"

د


الوكيل الإخباري - وجدت دراسة حديثة، نشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، أنه على الرغم من التوصية بمكملات فيتامين د، على نطاق واسع لصحة العظام، إلا أنها لا تقلل من خطر الإصابة بالكسور لدى كبار السن والبالغين الأصحاء.

ووجد باحثون في مستشفى بريغهام، التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أن تناول فيتامين د الذي يحتوي على 2000 وحدة يوميا، لم يقلل من الكسور العامة أو الفقرية أو الورك لدى الكبار والبالغين.

اضافة اعلان


وأظهر التحليل في الدراسة عدم وجود آثار لفيتامين د على كسور هشاشة العظام، أو الرسغ، أو الحوض، لدى العينة المدروسة، كما أنه لم تسجل فروق في الاستجابة لهذه المكملات من قبل الرجال والنساء.


ولم تشر النتائج أيضا إلى أي اختلافات في تأثيرات فيتامين د على نتائج الكسور وفقا للعرق أو مؤشر كتلة الجسم أو العمر.


وقالت الدكتورة ميريل ليبوف، رئيسة قسم العظام في مستشفى "بريغهام"، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "بشكل عام، لا تدعم نتائج هذه الدراسة، استخدام مكملات فيتامين د لتقليل الكسور لدى الرجال والنساء الأصحاء".


وأضافت ليبوف: "النتائج لا تنطبق على المرضى الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين د أو انخفاض كتلة العظام أو مرضى هشاشة العظام أو كبار السن"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.


ووصفت النتائج بأنها مفاجئة بعض الشيء لأن الباحثين افترضوا أن فيتامين د من شأنه أن يقلل من الكسور الكلية وكسور العمود الفقري والورك.


ويقول مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، في الولايات المتحدة، إن معظم الناس يلبون بعض احتياجاتهم من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، لكنهم يستهلكون كميات أقل من الموصى بها.


وتقول المعاهد الوطنية للصحة إن هشاشة العظام، غالبا ما ترتبط بعدم كفاية تناول الكالسيوم، لكن نقص فيتامين د يساهم في هذه الحالة عن طريق تقليل امتصاص الكالسيوم.


وتحذر المعاهد الوطنية للصحة على نطاق واسع من أن تناول الكثير من فيتامين د من الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية قد يكون ضارا بالصحة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سسسس

لماذا لا يمكن القضاء على جميع أنواع السرطان؟

سكري

الكشف عن العلامات الأولى لمرض السكري

2022_2_11_17_23_16_515

أعراض سرطان الرئة.. وطرق الوقاية والعلاج

2022_5_24_18_15_12_380

خبيرة تغذية تحذر من تناول هؤلاء الأشخاص للحوم!

2019_6_11_14_37_57_272

فوائد لن تتوقعها عند تناول العنب

62e29beb4236047dec3d5708

ما هي العلامات المبكرة لسرطان الجلد وكيف تبدو؟

أخبار متعلقة
58654824aee3fd27a706a30970110731

ما علاقة نقص فيتامين (د) بتطور مرض السرطان وانتشاره؟

31f46cd3-f307-4cc0-b8ca-4dfb370b4d1c

للملح تأثير سحري على بشرتك.. هل تجرؤين على استخدامه؟

علاقة_تناول_فيتامين_D_أثناء_الحمل_بصحة_الطفل

تناول الأم فيتامين د أثناء الحمل يحمي الرضع من الإكزيما

2022_2_24_19_2_26_120

أفضل فيتامينات بعد سن الأربعين للوقاية من الأمراض