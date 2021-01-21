الخميس 21-01-2021
الوكيل الاخباري

النقل: السكك الحديدية ستربط مراكز الإنتاج المحلية مع منافذ التصدير

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: تجار زيوت طالبوا برفع الأسعار ورفضنا ذلك

الزعبي لـ الوكيل: إمهال 8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع

قرار هام حول تقديم الأراجيل في محال الكوفي شوب

تعرف على الحالة الجوية نهاية الاسبوع في البحر الميت والعقبة

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

تفاصيل هامة حول زيارة النزلاء في السجون غداً

العمل تضع بروتوكولات لبعض القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا

الخميس، 21-01-2021 12:24 م

دراسة: عدم تناول وجبة العشاء قد يؤدي إلى السمنة

..


الوكيل الاخباري - تشير دراسة يابانية جديدة واسعة النطاق إلى أن تخطي وجبة العشاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة احتمالية السمنة.

اضافة اعلان

ولسنوات، ربطت الأبحاث بين تخطي وجبة الإفطار وزيادة مؤشر كتلة الجسم، بينما أجريت القليل من الدراسات حول تأثير الوجبات الأخرى في اليوم.


ومع ذلك، خلص الباحثون في جامعة أوساكا، الذين قيمت دراستهم عادات الإفطار والغداء والعشاء، إلى أن عدم تناول وجبة العشاء يعد "مؤشرا مهما على زيادة الوزن والسمنة".


وتابعت الدراسة 17573 طالبا و8860 طالبة فوق سن 18 عاما مسجلين في جامعة أوساكا على مدى ثلاث سنوات في المتوسط. وكجزء من الفحوصات السنوية، سُئل الطلاب عن عدد المرات التي تناولوا فيها الإفطار والغداء والعشاء.


وأخذ الباحثون أيضا في الاعتبار وقت تناول الطعام، وما إذا كانت عادات وجبات المشاركين قد تغيرت خلال فترة الدراسة، وعوامل نمط الحياة مثل النوم والتدخين.


وكان عدد الطلاب الذين قالوا إنهم يتخطون العشاء في بعض الأحيان قليلا، لكن وجد الباحثون أن أولئك الذين فعلوا ذلك طوال الوقت أو في بعض الأحيان كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا أكبر سنا، ويعانون من زيادة الوزن، ومدخنين، وينامون لفترة زمنية أقصر، ويتخطون الوجبات الأخرى بشكل متكرر ويتناولون العشاء في وقت متأخر عندما يفعلون ذلك.


ووجد الباحثون أن تخطي العشاء "مرتبط بشكل كبير" بزيادة الوزن بنسبة 10% أو أكثر، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم أكبر من 25، وهو ما يُصنف على أنه زيادة وزن أو سمنة.


وقالت الدراسة: "تشير هذه النتائج إلى أن تخطي العشاء، له ارتباط أقوى بزيادة الوزن / السمنة من تخطي وجبة الإفطار".

 

واقترح الباحثون أن سبب تخطي العشاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، لأنه يجعل الناس أكثر جوعا وينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم.


وقالوا إن التفسير المحتمل الآخر هو أن العشاء عادة وجبة تناسب الأطعمة المغذية مثل البروتينات الخالية من الدهون والخضروات، لذا فإن تخطي العشاء قد يعني اتباع نظام غذائي أقل جودة.


ولاحظ الباحثون أن دراستهم بها مجموعة من القيود ما يستدعي تكرارها لتقييم فئة ديموغرافية أوسع، كما أنهم لم يأخذوا في الاعتبار عوامل مثل التمارين الرياضية أو الإجهاد أو الاكتئاب.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ea18e05bda8a

أطعمة تحمي من الإصابة بفقر الدم.. تعرّف إليها

2018_1_9_22_7_3_976

5 فوائد مدهشة لمضغ العلكة .. تعرف عليها

lnwm

طريقة بسيطة للنوم السريع

medotchegopomogaetkaklekarstvo_BDC57F42

تحديد كمية العسل التي يسمح بتناولها في اليوم!

190411034145170_shutterstock-1123682015

الخطوط الداكنة على الأظافر مؤشر لمرض خطير

unnamed

6 نصائح للوقاية من الشد العضلي أثناء النوم

أخبار متعلقة
40586-1609112565 (Custom)

دراسة تكشف سر السمنة المفرطة لدى الأطفال

2018_2_27_23_39_36_821 (Custom)

الوزن الزائد قد يرتبط بخطر صحي ينبغي الحذر منه!

tbl_articles_article_23275_159f6bbd40e-9f67-41ce-9475-0402b4c36c27 (Custom)

فوائد مذهلة لشرب الحليب يومياً قبل النوم !

وجبة-الإفطار (Custom)

8 أطعمة احذر تناولها في وجبة الإفطار

المسار-مائدة (Custom)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عشاء ثقيل؟

1116

دراسة: تناول كوبين من الشاي لحرق الدهون أثناء النوم!