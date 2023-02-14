دراسة: فطر "عيش الغراب" يقوي الذاكرة وينشط الأعصاب

الوكيل الإخباري- توصل فريق من الباحثين في أستراليا إلى أن أحد أنواع فطر عيش الغراب الصالحة للأكل تحتوي على مركب كيميائي ينشط نمو الأعصاب ويقوي الذاكرة.



ويقول الباحث فريدريك مونير من معهد أبحاث المخ التابع لجامعة كوينزلاند الأسترالية إن المركب النشط الذي تم اكتشافه في فطر عيش الغراب يحمل اسم Hericium erinaceus.



وتركز الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية Journal of Neurochemistry المتخصصة في طب الأعصاب على آليات عمل المركبات الكيميائية داخل فطر عيش الغراب على مستوى الجزيئات، وتأثيرها على وظائف المخ، ولاسيما الذاكرة.



وأوضح مونير في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن هذا المركب الكيميائي يمكن استخلاصه من أحد أنواع عيش الغراب يعرف باسم "عرف الأسد"، مضيفا أن هذا الفطر يستخدم في أساليب الطب الشعبي بالدول الأسيوية منذ عقود.



ويقول مونير إن "الاختبارات المعملية اثبتت أن فطر عرف الأسد له تأثير قوي على نمو خلايا المخ وتحسين الذاكرة".



وأضاف: "لقد وجدنا أن المادة المستخلصة من فطر عرف الأسد تساعد في نمو الخلايا العصبية واتصالها مع الخلايا المجاورة". وأكد الباحث رامون مارتينيز مارمول، الذي شارك في إجراء الدراسة، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد في علاج بعض الأمراض التي تؤدي إلى تدهور الوظائف الذهنية مثل الزهايمر.

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