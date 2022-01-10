دراسة.. فوائد الزبادي لمرضى السكري

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة أجرتها مجلة BMC Medicine ، عن أن تناول الزبادي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي إكسبريس"، وذلك لاحتواء الزبادي على البروتينات والفيتامينات ومعادن وخمائر مهمة وعدد من العناصر الغذائية الرئيسية وجميعها عناصر مفيدة للصحة العامة ككل، ولمرضى الأمراض المزمنة مرضى السكري من النوع الثاني خاصة.





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وأكد البحث الذي ورد في مجلة BMC الطبية أن استهلاك منتجات الألبان الأخرى، إلى جانب الزبادي ، لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بل يساهم في خفضه، وأنه من الأفضل تناول الأنواع قلية الدسم منها.





وفي تأكيد على ذلك قالت منظمة السكرى البريطانية أن منتجات الألبان مثل الزبادي تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI)، والذي يخبر الناس ما إذا كان الطعام يرفع نسبة الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة ومع ذلك ، فمن الأفضل اختيار خيار الزبادي قليل الدسم، مع الزبادي اليوناني قليل الدسم.



وذكرت منظمة السكري: سواء كنا مصابين بالسكري أم لا، نحتاج إلى بعض منتجات الألبان (أو بدائل غير الألبان مثل منتجات الصويا) مثل الحليب والجبن والزبادي كل يوم .

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