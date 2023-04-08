السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أردنيون يوظفون التكنولوجيا في توفير قراءات الطقس والتربة للمزارعين

البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط

الحكومة تثبت سعر الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

إدانة طبيب نسائية معروف بجرم التسبب بوفاة جنين

الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي

أميركا.. تحقيق موسع بعد الوثائق السرية المسربة

الأوقاف: تكليف 386 عاملا على حساب صندوق الدعوة في عامين

وزير المياه: مشاكل جيولوجية في أساسات سد ابن حماد زادت التكلفة الى الضعف

السبت، 08-04-2023 03:01 م

الإسهال الدموي تحذير من خطر داهم

ishal_307411095


الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن الإسهال الدموي يدق ناقوس الخطر، إذ ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت أن أسبابه عدة وتتمثل في البواسير، وأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، مثل مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.

اضافة اعلان


كما قد يشير  إلى التهابات الأوعية الدموية وأمراض الدم، وقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر ،وفتق الحجاب الحاجز، ودوالي الأوردة في المريء. وفي أسوأ الحالات قد يشير إلى سرطان القولون.
لذلك يجب استشارة الطبيب لتحديد سببه الحقيقي والعلاج في الوقت المناسب.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
cheveux_blanc_n1230331113955209_

نقص 4 فيتامينات ومعادن قد يكون السبب وراء الشيب المبكر

2021_5_24_13_39_38_155

الرجال أم النساء.. أيهم الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي؟

642ea88c4236040b6c26b935

استهلاك أكثر من مشروب سكري واحد أسبوعيا يزيد من خطر 45 حالة صحية مختلفة بينها السرطان

1_426272_highres

ما الفرق بين التوتر الجيد والسيء؟

2023462118203731R

دراسة : نقص فيتامين "د" وقت الحمل يؤثر على سلوك الطفل

2088897

كم نحتاج أن ننام يومياً حتى نتخلص من الأمراض؟

أخبار متعلقة
169420

دراسة حديثة توضح سبب انتقال العدوى بالفيروسات من الحيوانات إلى البشر

235473

التهاب الكبد "ب"..5 مضاعفات يجب الحذر منها

202343164135735D

إذا أردت إفطاراً صحياً في رمضان اتبع هذه الخطوات

3-110

دراسة : نصف من تخطوا الأربعين لديهم مشاكل غيرمعروفة في القلب

pexels-pixabay-208518

تطوير نوع من أحماض "أوميغا3" لعلاج أمراض الشبكية

1635082766_555_22843_thyroidglandinneckhighlightedin3dimagetorepresentmedullarythyroidcancer

ابتكار جهاز يحاكي الغدة الدرقية