ظهور فيروس خطير يفتك بالدماغ في بريطانيا .. إليك أعراضه

الوكيل الاخباري - أكد مسؤولو الصحة ببريطانيا، أن فيروسًا قاتلًا من المحتمل أن ينتشر بالبلاد عن طريق القراد، بعدما ظهرت حالات مصابة به.

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تم اكتشاف أول حالة مؤكدة من فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد (TBEV) لرجل يبلغ من العمر 50 عامًا تعرض للعض من قبل القراد أثناء ركوب الدراجات الجبلية في يوركشاير، حسبما نشرت صحيفة "الجارديان".



قال مسؤولون، إنه تم اكتشاف الفيروس أيضًا في هامبشاير ودورست ونورفولك، وقد يكون موجودًا أيضًا في أماكن أخرى، حيث تنتشر أنواع القراد التي تحمل الفيروس في بريطانيا.



وتم اكتشاف حالة أخرى محتملة لشخص في منطقة بحيرة لوخ إيرن في اسكتلندا.



ينتقل فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد (TBEV) عن طريق القراد وهو شائع في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك في أوروبا.



يسبب هذا الفيروس مجموعة من المشكلات الصحية، بدءًا من حدوث عدوى بدون أعراض تمامًا أو أعراض خفيفة شبيهة بالإنفلونزا إلى عدوى شديدة في الجهاز العصبي المركزي، مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ.



فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد (TBEV) يعد حالة غير شائعة ولكنها خطيرة بسبب حدوث تورم فيها الدماغ.



يمكن أن تكون هذه الحالة مهددة للحياة وتتطلب علاجًا عاجلاً في المستشفى، ويمكن أن يتأثر أي شخص بها، ولكن صغار السن وكبار السن هم الأكثر عرضة.



وشدد المسؤولون، على أن المخاطر على عامة السكان تبدو منخفضة للغاية، ففي الغالب يصيب الفيروس متسلقي الجبال، وبرغم ذلك، فمن المهم أن يتخذ الأشخاص الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من لدغات القراد، مثل تغطية الكاحلين والساقين، واستخدام طارد الحشرات وفحص الملابس والجسم بحثًا عن القراد.

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