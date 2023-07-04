دراسة تحذر من الافراط بتناول اللحوم لهذا السبب !

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة أجراها باحثون بريطانيون، أن تناول اللحوم بانتظام يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكري والالتهاب الرئوي وأمراض خطيرة أخرى.



ووجد الأكاديميون من جامعة أكسفورد الذين نشروا الدراسة أن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ولحوم الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، كان مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض مختلفة، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجاردين" البريطانية.



واستندت النتائج التي نشرت في مجلة BMC Medicine، إلى تحليل السجلات الصحية لـ 985 بريطانيًا في منتصف العمر.



وقام الباحثون بفحص التفاصيل المقدمة حول وجباتهم الغذائية مع معلومات من سجلاتهم الطبية حول دخول المستشفى وكذلك بيانات الوفيات لمدة ثماني سنوات في المتوسط.



وتوصل الباحثون، إلى أن تناول الكثير من اللحوم، وخاصًة اللحوم الحمراء والمعالجة، يمكن أن يضر بالصحة.



ووجدوا أن المشاركين الذين أبلغوا عن تناول اللحوم بانتظام ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، كان لديهم خصائص صحية سلبية أكثر من المشاركين الذين تناولوا اللحوم بشكل أقل بانتظام.



وربط الباحثون ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة، بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والالتهاب الرئوي وأمراض الرتج والزوائد اللحمية في القولون والسكري.



وربطوا أيضا ارتفاع استهلاك لحوم الدواجن بمخاطر أعلى للإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي والتهاب المعدة والتهاب الاثني عشر ومرض الرتج ومرض المرارة والسكري.



وجد الأكاديميون، بقيادة الدكتورة كيرين بابير من قسم صحة السكان في جامعة نافيلد، أن كل 70 جرامًا من اللحوم الحمراء غير المصنعة واللحوم المصنعة التي يستهلكها الشخص يوميًا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15% ومرض السكري بنسبة 30% بعد تناوله.



وقد تزيد هذه اللحوم من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها تحتوي على أحماض دهنية مشبعة، والتي يمكن أن تزيد من البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول "الضار"، الذي يعرض الناس لخطر الإصابة بأمراض القلب.



وبالمثل، فإن كل 30 جرامًا من لحوم الدواجن يتم تناولها يوميًا تزيد من خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي بنسبة 17% والإصابة بمرض السكري بنسبة 14%.



وظهر خلال الدراسة، أن أكلة اللحوم الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم بشكل رئيس الذين يواجهون هذه المخاطر.



وقالت بابير: "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن اللحوم الحمراء غير المصنعة من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان".

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