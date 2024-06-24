الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تخطت نصف درجة الغليان.. دولة عربية تسجل أعلى حرارة على وجه الأرض

بقذائف من العيار الثقيل .. سرايا القدس تقصف جنود وآليات للاحتلال

فتاة مصرية تقاضي فيسبوك لأغرب سبب !

أسعار الذهب في الاردن

شهيد في قصف للاحتلال شرق حي الزيتون

الملك والملكة يغادران أرض الوطن إلى باريس

تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الاردن الشهر القادم

4 إصابات من عائلة واحدة بحادث سير

وزير التربية يقرر إنهاء خدمات موظفين - أسماء

الإثنين، 24-06-2024 10:32 ص

دواء لخفض الضغط قد يزيد خطر النزيف

file


الوكيل الإخباري- قد يكون مرضى عدم انتظام ضربات القلب الذين يتناولون دواءً شائعًا لخفض ضغط الدم، وهو "ديلتيازيم"، أكثر عرضة للنزيف الخطير.

اضافة اعلان


واستعرض فريق البحث من جامعة نورث ويسترن السجلات الصحية لمستفيدي الرعاية الطبية الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بين عامي 2012 و2020، والذين يعانون من الرجفان الأذيني.


وتضمنت السجلات أن المرضى تناولوا أدوية مضادة للتخثر مثل أبيكسابان أو ريفاروكسابان بالإضافة إلى ديلتيازيم أو ميتوبرولول، وهي أدوية تعمل على خفض معدل ضربات القلب.


النتائج وفقًا لـ "مديكال إكسبريس"، كشف تحليل البيانات أن المرضى الذين يتلقون ديلتيازيم أكثر عرضة بنسبة 20% للدخول إلى المستشفى والوفاة بسبب النزيف. وكانت المخاطر أعلى مع جرعات أعلى من الدواء.


وقال إيلي زيمرمان، الباحث المشارك: "هذه النتائج مهمة لأنها تظهر أنه في حين أن هناك بعض الفوائد لاستخدام ديلتيازيم بدلاً من ميتوبرولول، والعكس صحيح، فإن الاختلافات في التمثيل الغذائي قد تؤدي إلى زيادة مخاطر النزيف لدى أولئك الذين يتناولون ديلتيازيم".


والرجفان الأذيني هو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي إلى جلطات الدم أو السكتة الدماغية إذا تُرك دون علاج.

 

24

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

اكتشاف مبكر "ذكي" للسرطان

image

علاج أمراض الدماغ من دون جراحة!

2023_6_8_18_56_24_797

هل يضعف السكري عضلة القلب؟

2023_9_27_16_50_15_513

كيف تكتشف إصابة طفلك بالانيميا؟

2024623134756328Z4

ما هو احتشاء العين؟

2018_5_19_15_41_38_553

5 طرق منزلية لعلاج انسداد الأذن

أخبار متعلقة
2020_7_1_21_52_5_58

مشروب صباحي لخفض ضغط الدم

2024671625017M6

التمارين الأسبوعية تحمي مرضى الضغط من الخرف

2021_3_2_16_10_30_630

ما أفضل وقت لتناول دواء ضغط الدم؟

604777c54c59b77e305e81e3

الشاي يخفض ضغط الدم – ما حقيقة ذلك؟

bloodpressure (2)

كل ما تحتاجين معرفته عن ارتفاع ضغط الدم الشبابي