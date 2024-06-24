دواء لخفض الضغط قد يزيد خطر النزيف

الوكيل الإخباري- قد يكون مرضى عدم انتظام ضربات القلب الذين يتناولون دواءً شائعًا لخفض ضغط الدم، وهو "ديلتيازيم"، أكثر عرضة للنزيف الخطير.

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واستعرض فريق البحث من جامعة نورث ويسترن السجلات الصحية لمستفيدي الرعاية الطبية الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بين عامي 2012 و2020، والذين يعانون من الرجفان الأذيني.



وتضمنت السجلات أن المرضى تناولوا أدوية مضادة للتخثر مثل أبيكسابان أو ريفاروكسابان بالإضافة إلى ديلتيازيم أو ميتوبرولول، وهي أدوية تعمل على خفض معدل ضربات القلب.



النتائج وفقًا لـ "مديكال إكسبريس"، كشف تحليل البيانات أن المرضى الذين يتلقون ديلتيازيم أكثر عرضة بنسبة 20% للدخول إلى المستشفى والوفاة بسبب النزيف. وكانت المخاطر أعلى مع جرعات أعلى من الدواء.



وقال إيلي زيمرمان، الباحث المشارك: "هذه النتائج مهمة لأنها تظهر أنه في حين أن هناك بعض الفوائد لاستخدام ديلتيازيم بدلاً من ميتوبرولول، والعكس صحيح، فإن الاختلافات في التمثيل الغذائي قد تؤدي إلى زيادة مخاطر النزيف لدى أولئك الذين يتناولون ديلتيازيم".



والرجفان الأذيني هو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي إلى جلطات الدم أو السكتة الدماغية إذا تُرك دون علاج.

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