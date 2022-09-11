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الأحد، 11-09-2022 10:56 ص

رياضات لا تمارسها بعد زرع منظم ضربات القلب

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الوكيل الإخباري - أوصت مؤسسة القلب الألمانية الأشخاص، الذين قاموا بزرع منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان، بتجنب ممارسة الرياضات القتالية.

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في الرياضات القتالية يتعرض الجزء العلوي من الجسم للصدمات والضربات العنيفة؛ ما قد يُلحق ضررا بمنظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان.

 

وأضافت المؤسسة أنه يمكن للمرضى ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.


كما أن رياضات الكرة غير محظورة، طالما أنه لا يتم ممارستها بشكل احترافي أو تنافسي، بينما يمكن ممارسة رياضات التسلق والغوص، ولكن مع الخضوع لبعض القيود.

وبشكل عام، شددت المؤسسة الألمانية على ضرورة أن يستشير المريض طبيبه المعالج قبل البدء في ممارسة أي رياضة.

 

العين الإخبارية

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