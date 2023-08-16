الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: انتشار رجال السير والمباحث المرورية بالصفة المدنية على كافة الطرق

الجيش: إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية

صور وفيديو - الأمن ينشر المزيد من التفاصيل حول إخماد الحريق في العقبة

مع تراجع حدة موجة الحرّ … انخفاض طفيف على الحمل الكهربائي في الأردن أمس الثلاثاء

المركزي يطرح فئة الخمسة دنانير من الإصدار الخامس للتداول

حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه وأراضي الخزينة في الشونة الشمالية - صور

%27 ارتفاع على صادرات الكهرباء في الأردن خلال 7 أشهر من العام الحالي

فيديو - انفجار مطعم شهير في لبنان

وفاة و3 إصابات بحادثي تدهور في معان وجرش

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس

الأربعاء، 16-08-2023 09:23 ص

سبب غريب يرفع من احتمال الإصابة بالخرف

85630303000000_original


الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن الذين يستنشقون تلوث الهواء يومياً، لا سيما من حرائق الغابات أو المصادر الزراعية، لديهم خطر متزايد للإصابة بالخرف، حتى عندما لا تتجاوز مستويات التلوث معايير جودة الهواء المتعارف عليها.

اضافة اعلان


وقالت الدكتورة سارة دوبوسكي الباحثة الرئيسة في الدراسة من جامعة ميتشغان: "ركزت الدراسات السابقة على تلوث جسيمات الهواء من الوقود الأحفوري، وقد تفاجأ فريق البحث من تأثيرات الزراعة والمبيدات الحشرية وحرائق الغابات".


وأشار البحث إلى أن الزراعة كما نعرفها تستخدم الكثير من المبيدات الحشرية، وهي سموم عصبية للحشرات والحيوانات، قد تؤثر على أدمغة البشر، بحسب "هيلث داي"..


 وقالت دوبوسكي: "لا تحرق حرائق الغابات الأشجار والأعشاب فحسب، بل تحرق أيضاً المنازل والمباني الأخرى، ما قد يتسبب في مشاكل بيئية أكثر خطورة".


ويمكن أن تأتي الجسيمات الملوثة للهواء من حرق الفحم، والغاز الطبيعي، والسيارات، والزراعة، وحرائق الغابات، ومواقع البناء والطرق غير المعبدة.


واستخدم الباحثون بيانات من أكثر من 27 ألف مشارك في المسح الوطني الأمريكي بين عامي 1998 و2016، وأصيب منهم حوالي 15% بالخرف خلال فترة الدراسة.


ووجد البحث أن كل هؤلاء الأفراد عاشوا في مناطق ذات تركيزات أعلى من تلوث الجسيمات من نظرائهم غير المصابين بالخرف.


وقالت النتائج: "من الممكن أن تدخل هذه الجسيمات إلى الدماغ عبر الأنف". ويعتقد الباحثون أن هذه الجسيمات قد تتسبب في موت الخلايا العصبية المرتبط بالخرف، أو تغيير البروتينات الالتهابية.


وأفاد الباحثون بأن الذين يعيشون بالقرب من تلوث الهواء هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999063228

نصائح صحية مفيدة لموظفي العمل المكتبي

ن

العلامات الأكثر شيوعا للنوبة القلبية الوشيكة

2023_8_15_16_56_32_232

انتبه- 6 أعراض تخبرك بسوء صحة رئتيك

2023_8_15_17_47_7_28

من فمك- كيف تكتشف الإصابة بالقولون العصبي؟

تعرّف-على-الفرق-بين-ضربة-الشمس-والضربة-الحرارية

ما الفرق بين ضربة الشمس والضربة الحرارية؟

611e5b84423604301f0806ab

أطعمة تضاعف خطر الإصابة بمرض النقرس يجب تجنبها

أخبار متعلقة
b9c99aea0b4ba7e13172896dc3b7e3b1

‎تنظيف الأسنان بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالخرف

2023724173313107BU

دراسة تكشف فائدة مذهلة لزيت الزيتون

كك

علامات قد تعني زيادة خطر الإصابة بمرض لا دواء له