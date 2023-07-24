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الإثنين، 24-07-2023 04:55 م

دراسة تكشف فائدة مذهلة لزيت الزيتون

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الوكيل الإخباري- قال باحثون إن خطر الوفاة بسبب الخرف يقل بنسبة 28% بين الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً.

وأشارت النتائج التي عرضت اليوم في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن إلى أن استبدال ملعقة صغيرة واحدة فقط من السمن النباتي أو المايونيز وتناول زيت الزيتون مكانها يقلل من خطر الموت من الخرف بنسبة بين 8% و14%.

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ووفق "هيلث داي"، أجرى الدراسة باحثون في جامعة هارفارد، وشملت الدراسة بيانات أكثر من 90 ألف متخصص في المجال الطبي بالولايات المتحدة، تم توثيق بياناتهم منذ عام 1990. وهي من الدراسات القليلة المحكمة عن تأثير زيت الزيتون.


ولم يقدم الباحثون تفسيرات لسبب هذا التأثير الوقائي لزيت الزيتون، لكن اقترحت المناقشات فوائد مضادة للالتهابات توفرها أحماض أوميغا3، ويتسق ذلك مع ما يعتقده العلماء عن دور الالتهابات في تطوّر الخرف.


ولفت الباحثون الانتباه إلى أن دور النظام الغذائي بشكل عام وليس طعاماً واحداً، في تحسين الصحة العامة وتقليل الالتهابات.

 

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