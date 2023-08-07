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الإثنين، 07-08-2023 04:16 م

‎تنظيف الأسنان بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالخرف

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الوكيل الإخباري - أظهر بحث ياباني جديد نُشر في مجلة نيورولوجي إلى أن تنظيف أسنانك يمكن أن يعزز الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.

خلال الدراسة، كان لدى الأشخاص الذين مارسوا عادات صحية للأسنان عدداً أكبر من الخلايا العصبية في الدماغ، والتي تلعب دوراً مهماً في الذاكرة.


من ناحية أخرى، ارتبطت أمراض اللثة وفقدان الأسنان بقلة المادة الرمادية وتدهور الصحة العقلية. يحدث مرض اللثة بسبب التهاب الأنسجة الداعمة للأسنان ويؤثر على واحد من كل سبعة بالغين. كما ارتبطت أمراض اللثة وأمراض الأسنان المفقودة بمعدل أسرع لتقلص الدماغ.

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وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ساتوشي ياماغوتشي من جامعة توهوكو في اليابان: "وجدت دراستنا أن هذه الحالات قد تلعب دوراً في صحة منطقة الدماغ التي تتحكم في التفكير والذاكرة، مما يمنح الأشخاص سبباً آخر للعناية بأسنانهم بشكل أفضل".




درس فريق البحث 172 مشاركاً يابانياً بمتوسط عمر 67 عاماً لم تكن لديهم مشاكل في الذاكرة في البداية. وخضع المشاركون في الدراسة لفحوصات الأسنان واختبارات الذاكرة ومسح الدماغ لقياس حجم منطقة الحُصين في الدماغ.


ارتبطت أمراض اللثة الخفيفة والشديدة وكذلك الأسنان المفقودة بمعدل أسرع لتقلص الدماغ في الحُصين الأيسر. 


وقال فريق البحث إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات مع مجموعات أكبر من الناس.

 

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