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الثلاثاء، 21-02-2023 01:33 م

ضغط العين .. الأسباب والأعراض والعلاج

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الوكيل الإخباري- تحتاج العين إلى قدر معين من الضغط بداخلها لتعمل بشكل صحيح، وتبقى في حالة صحية جيدة، ويمكن أن يؤدي إهمال علاج ارتفاع ضغط العين إلى الإصابة بالمياه الزرقاء الجلوكوما والإضرار بالرؤية.

نستعرض  في السطور التالية، أبرز المعلومات التي يجب معرفتها عن ضغط العين، وفقًأ لما ذكره موقع "Clevelandclinic".

ما هو ضغط العين؟
ضغط العين هو مصطلح طبي يطلق على ضغط السائل داخل العينين، وهو ما يعد جزءًا مهمًا من للحفاظ على الرؤية الجيدة، وأيضًا الحفاظ على صحة العينين بشكل عام.

وتمتلئ الغرفة الموجودة في الجزء الخلفي من العين بمادة سميكة تشبه الهلام، تعرف باسم الخلط الزجاجي، بينما يملئ المنطقة في مقدمة العين، وهى المسافة بين القرنية والقزحية، سائل يسمى الخلط المائي.

وارتفاع ضغط العين هو حالة صحية تستوجب العلاج، حيث أن هذا الضغط الإضافي على الأجزاء داخل العين يمكن أن يتلف العصب البصري، ويمكن أن يؤدي إلى الجلوكوما ويسبب فقدان الرؤية بشكل دائم.

كيف يتم قياس ضغط العين؟
يقيس طبيب العيون ضغط العين باختبار يسمى قياس التوتر داخل العين عن طريق تسطيح القرنية، وكلما زادت القوة المطلوبة لشد القرنية، زاد ضغط العين.

والنوع الأكثر شيوعًا من قياس التوتر هو قياس توتر الهواء، حيث تقوم آلة بإطلاق نفخة قصيرة من الهواء على العين وتقيس مقدار تحرك القرنية.

ما هو متوسط ضغط العين؟
يتراوح المعدل المناسب لضغط العين بين 10 مم زئبق و 20 مم زئبق.

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط العين؟
يقوم جسمك تلقائيًا بضبط ضغط عينك، لكن بعض التغييرات داخل عينك يمكن أن تؤثر على ضغط العين بشكل أسرع مما يستطيع جسمك تنظيمه، بما في ذلك:

- انسداد زاوية تصريف، حيث تمنع الخلط المائي من الخروج من العين.

- الصدمات وإصابات العين.

- الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وخاصة الكورتيكوستيرويدات.

- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط العين لديهم خطر متزايد للإصابة بالزرق.

أعراض ارتفاع ضغط العين
عادة لا يسبب ارتفاع ضغط الدم في العين أي أعراض، وربما لا يعلم الشخص أنه يعاني من ارتفاع ضغط العين حتى يتم تشخيصه أثناء فحص العين.

لا يسبب ارتفاع ضغط العين أعراضًا حتى يتلف العصب البصري بدرجة كافية للتأثير على الرؤية، ولهذا السبب من المهم فحص ضغط العين بانتظام.


كيف يتم علاج ارتفاع ضغط العين؟
يعتمد علاج ارتفاع ضغط العين على مدى درجة الحالة وما سببته من مشكلات، وتشمل بعض العلاجات ما يلي:

- قطرات العين التي تقلل السوائل وتزيد من تصريف العين.

- العلاج بالليزر لإزالة انسداد زاوية الصرف.

- جراحة لتخفيف الضغط داخل العين.

متى تتصل بالطبيب عند ارتفاع ضغط العين؟

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قم بزيارة أخصائي العيون بمجرد ملاحظة أي من الأعراض التالية:

- تغييرات في الرؤيتة.

- ألم في العين.

- صداع شديد.

 

الكونسلتو الطبي

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