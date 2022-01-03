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الإثنين، 03-01-2022 03:39 م

طبيبة تحدد فائدة الطعام حسب لونه

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الوكيل الإخباري - كشفت الطبيبة أليونا غلوشاكوفا، أن بعض المواد الغذائية يمكن أن تساعد الإنسان، في الحفاظ على مناعة عالية في فترة الشتاء، لافتة إلى أن لون الفاكهة والخضروات في بعض الأحيان يشير إلى المواد المفيدة للجسم التي تحتويها.

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وأوضحت "على سبيل المثال، اللون الأحمر يعني  وجود اللايكوبين الذي يعمل كمضاد للأكسدة، أي أنه يمنع الالتهابات في الجسم: وهو موجود في البطيخ الأحمر والطماطم والعنبية حادة الخباء (Cranberry)‏ والجريب فروت الأحمر، والبنجر والفجل".


ويشير اللون البرتقالي، إلى وجود كمية عالية من فيتامينات A و C. وهي موجود بكثرة في الجزر والبرتقال والمانجو والبطاطا الحلوة والفلفل البرتقالي والمشمش.


وتتميز باللون الأصفر، الخضار والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A و B: الطماطم الصفراء والفلفل الأصفر والليمون والأناناس.
أما اللون الأخضر- على سبيل المثال، في البروكلي والأفوكادو، والتفاح والخيار، والكيوي - فيعني وجود اللوتين والحديد، والكالسيوم وحمض الفوليك .


قالت الطبيبة: "تحتوي المنتجات ذات اللون الأزرق والأرجواني على مادة البوليفينول والفلافونويد الحيوي، والتي تزيد من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية الضارة، وتقوي الأوعية الدموية، وتقلل من الإثارة العاطفية، وتحسن النوم والمزاج والذاكرة. وهي موجودة بكثرة في العنبية (Vaccinium) والعنبية الآسية، والتوت، والملفوف البنفسجي، والتين، والبصل الأحمر البنفسجي".


وتابعت الطبيبة: "لكن يجب أن نتذكر أن المناعة القوية تتوفر ليس فقط بواسطة النظام الغذائي المتوازن والغني بالفيتامينات، بل ومن خلال وضع نظام عمل وراحة صحيح، وكذلك نمط الحياة الصحي بشكل عام".

 

 

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