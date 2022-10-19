الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

قرارات بالحبس لمدة سنة بحق صاحب مخبز ومفتش رسمي

منتدى الاستراتيجيات: الدخل السياحي للأردن يتأتى بشكل رئيسي من المغتربين

البلبيسي: منع ادخال الاطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان إلى الأردن

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوطني لمكافحة الأوبئة في حدود جابر لمتابعة إجراءات مواجهة الطوارئ الصحية

هام للباحثين عن عمل .. أكثر من 20 ألف وظيفة في الأردن - رابط

مهيدات: المخزون الاستراتيجي للأدوية مستقر

وفاة خمسينية إثر حادث سقوط بمنزلها في إربد

المشايخ: ممثل حماس السابق في السعودية بطريقه إلى عمّان بعد الإفراج عنه

الكوفحي: إزالة سوق الحسبة وتطويرها من جديد قبل الشتاء

الأربعاء، 19-10-2022 12:27 م

طبيبة روسية تحذر من خطورة زيادة جرعة فيتامين D

23-11-21-656225255


الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة أناستاسيا جدانوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن زيادة جرعة فيتامين D تؤدي إلى مشكلات في الكلى.

وتشير الطبيبة إلى أن فيتامين D يجمع بين مجموعة فيتامينات D1 و D2 و D3 و D4 و D5 ، وأن لاثنين منها دورا مهما. فمثلا 80 بالمئة من فيتامين D3 تتكون تحت الجلد بتأثير الأشعة فوق البنفسجية b، و20 بالمئة فقط يحصل عليها الجسم من أطعمة ذات مصدر حيواني. أما فيتامين D2 فيحصل عليه الجسم من المنتجات النباتية مثل الخبز.

وتضيف: يحسن فيتامين D حساسية الجسم للأنسولين، ويقوي العظام ويساعد على تركيب الهرمونات الجنسية ويحسن وظيفة الإنجاب ويؤثر إيجابيا في منظومة المناعة، ويخفض خطر نشوء الأورام والإصابة بالاكتئاب ومرض باركنسون.

وتحذر الطبيبة من الافراط في تناول أدوية ومكملات غذائية محتوية على فيتامين D، لأن ذلك يؤدي حتى إلى التسمم. كما ان هذا يسبب ارتفاعا في تركيز الكالسيوم في البول والدم، ما يؤدي إلى تراكمه في عضلة القلب وجدران الأمعاء والمعدة. ويمكن أن يستمر هذا التأثير عدة أشهر، لأن الفيتامين يتراكم في الأنسجة الدهنية ولا يتم التخلص منه إلا ببطء.

وتضيف إن تناول جرعات كبيرة من فيتامين D يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي ودوخة وضعف شديد وارتباك في الوعي. كما أنه يعطل نشاط فيتامين К2 ما يؤدي إلى فقدان في الكتلة العظمية، ويلحق الضرر بالكلى.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
los-beneficios-de-beber-agua-con-gas-y-contraindicaciones

هل فعلًا تساعد المشروبات الغازية في عملية الهضم بعد تناول الطعام؟

image

تفادياً لتدهور الصحة .. نصائح للنوم الجيد لمن فوق الخمسين عاماً

أعراض_سرطان_الدم_عند_النساء

اكتشاف مهيب .. 3 أنواع من السرطان قد تصيب النساء دفعة واحدة

فوائد-الصراخ (1)

صحياً .. لماذا يطلب منا الصراخ عند الغضب ؟

heart-attack-or-panic-attack

كيف تفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية ؟

مرض-الاكزيما

احذر حك الجلد .. نصائح للتعامل مع الأكزيما هذا الشتاء

أخبار متعلقة
6347df8d4c59b745e744e5e9

كشف الحميات الغذائية الخطرة على الكلى

tbl_articles_article_19374_418b01c680-a4c5-4e73-8377-b28e8d4006fa

ما السبب وراء اصابة كبار السن بأمراض الكلى المزمنة ؟

tbl_articles_article_22811_932c8ff8ee7-c48f-415b-91a7-e140b5523229 (1)

تناول البيض بانتظام.. هل فعلاً مفيد للصحة عند الاطفال

uz4wb7z7w2XiLzSnKdyQ

فوائد العلاج بالإبر الصينية