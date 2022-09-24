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السبت، 24-09-2022 02:48 م

فوائد العلاج بالإبر الصينية

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الوكيل الإخباري - الوخز بالإبر هو أحد أشكال الطب الصيني التقليدي الذي اكتسب شعبية في الثقافة الغربية بسبب فوائده المتعددة؛ وهو عملية بسيطة تنطوي على إدخال إبر رفيعة في نقاط وخز محددة في الجسم، تقع هذه النقاط على طول المسارات التي تتدفق من خلالها الطاقة، والهدف من الوخز بالإبر هو موازنة تدفق الطاقة في الجسم، وبالتالي إراحة المرضى من إزعاجهم ومرضهم.

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كان الوخز بالإبر شكلًا شائعًا من العلاج لأولئك الذين يرغبون في الاسترخاء وتخفيف التوتر، والأهم من ذلك، أنه يمكن استخدامه أيضًا كطريقة بديلة لفقدان الوزن.
وقد خلصت دراسة أجريت عام 2018 إلى أن العلاج بالإبر الصينية فعّال ضد السمنة، حيث يساعد في تنظيم بعض الهرمونات والمواد الكيميائية، حتى أنها أسفرت عن نتائج أفضل من النظام الغذائي وممارسة الرياضة. ويعتقد الطب الصيني التقليدي أن زيادة الوزن ناتجة عن خلل في وظائف الأعضاء التالية:
-جهاز الغدد الصماء وخاصة الغدد الدرقية؛
-الكلى؛
-الكبد؛
-الطحال.

يؤدي العلاج بالإبر الصينية إلى تنشيط نقاط الوخز المرتبطة بهذه الأعضاء لتحفيز تدفق الطاقة واستعادة التوازن، وهو ما يحقق مجموعة من الفوائد تشمل:
-تحسين التمثيل الغذائي؛
-انخفاض التوتر؛
-خفض الشهية؛
-تعزيز الطاقة.

علماً أنّ أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن هو قلة النشاط البدني، ويمكن أن يحدث هذا بسبب القيود الجسدية أو العقلية، لذلك يشعر المرضى الذين يخضعون للوخز بالإبر بالحيوية بعد كل جلسة حيث يمكن أن يقلل العلاج من الإجهاد البدني والعقلي. وأن يكون المرء نشيطًا أمر بالغ الأهمية عند عيش نمط حياة نشط، وهو عنصر أساسي في إنقاص الوزن.
وقد يعاني مرضى السمنة من مشاكل مرتبطة بها مثل آلام الرقبة وآلام الظهر وآلام الركبة، وذلك لأنَّ الوزن الزائد يضع الكثير من الضغط على الجسم، ولكن عند الخضوع للوخز بالإبر الصينية للتخسيس، يمكن تحفيز النقاط المحددة المتعلقة بمنطقة المشكلة، مما يتيح التخلص من هذه الأعراض.

 

سيدتي

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