طبيب أردني يقدم نصائح مع التقلبات الجوية ويحذر من اعراض قد تصيب الأطفال

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



في ظل التقلبات الجوية التي تسود الاجواء في مثل هذا الوقت من العام، قدم استشاري طب الأسرة وكبار السن الدكتور عمر العموش نصائح للوقاية من الأمراض وحماية جهاز المناعة خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.

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ونصح العموش في حديث لـ " الوكيل الإخباري " بعدم تخفيف الملابس دفعة واحدة وشرب كميات وفيرة من المياه والنوم الجيد وممارسة الرياضة وتزويد النظام الغذائي بالفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين A , و C وضرورة اخذ مطعوم الانفلونزا الموسمي لتقوية جهاز المناعة لدى الشباب وكبار السن .



وأشار العموش أن مرضى الحساسية الربيعية والربو وحساسية الجيوب هم الأكثر عرضة للتأثر بالتقلبات الجوية وقد تظهر عليهم اعراض كـ " سيلان الأنف وضيق النفس والحرارة والكحة واحمرار العيون " وهي اعراض تتشابه مع الالتهابات التنفسية ويمكن تمييز الالتهاب التنفسي من خلال الشعور بحرارة مرتفعة واعياء اكبر، مؤكداً ان الوقاية تتمثل بعدم مغادرة المنزل الا للضرورة، و اغلاق نوافذ المركبة وتقليل مسافة المشي وارتداء الكمامة خاصة لدى الأجواء المغبرة .



وحذر العموش من اعراض قد تصيب الاطفال الرضع اثر التقلبات الجوية وخاصة ممن لديهم مشاكل في الجهاز التنفسي تتمثل بـ " عدم تقبل الحليب "فقدان الشهية " ، والنفس السريع ، والحرارة غير قابلة النزول مع مخفضات الحرارة وهنا نصح باستشارة الطبيب لاعطاء العلاج المناسب داعياً الى الحرص على عدم تخفيف ملابس الاطفال وعدم الخروج بهم وتعريضهم للتقلبات الجوية الا عند الضرورة .



واختتم العموش بضرورة المحافظة على صحة كبار السن مع التقلبات الجوية اذ انهم اقل تجاوباً مع الاعراض وقد لا تظهر لديهم فوراً كالشباب لضعف جهاز المناعة لديهم ، وذلك بالحرص على ابعادهم عن الفيروسات وعدم نقل العدوى اليهم خصوصا بالزيارات الاجتماعية واعطاء لقاح المكورات الرئوية لمن هم فوق الـ 65 عاماً