الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 12:23 م

5 أسباب تؤدي لاحمرار العين

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الوكيل الإخباري- غالباً ما تساعد الحالة الصحية للعين في اكتشاف العلامات المبكرة للكثير من الأمراض في الوقت المناسب، ما يستوجب عدم إهمال أي عرض قد يظهر عليها من احمرار وانتفاخ وغير ذلك، إن العيون الحمراء غالباً ما تشير إلى إجهاد أو تعب زائد، ولكن ظهور أعراض كالحكة أو الحرقان أو خروج بعض الإفرازات الصفراء المائية، قد تشير إلى أن شيئاً خطيراً يحدث ويستوجب منك الحذر.

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5 أسباب تؤدي لاحمرار العين:

كوفيد 19

الأمراض الالتهابية والمعدية

التهاب الجفن

الحساسية

العدسات اللاصقة

 

عكاظ

 

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