9 اجراءات عليك اتباعها بحالة ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري- يعاني نحو نصف الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما وما فوق - أو أكثر من 122 مليون شخص - من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لتقرير صادر عن جمعية القلب الأمريكية عام 2023.

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وحتى لو كان ضغطك طبيعيا في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يزداد مع تقدمك في العمر؛ فيعاني أكثر من ثلاثة أرباع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من ارتفاع ضغط الدم.



ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.



ولتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، من الضروري فهم قراءات ضغط الدم لديك. هذا ينطبق بشكل خاص على المرضى الذين يعانون من أمراض مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والسكري.



9 نصائح لضغط دم أكثر صحة

لتجنب الثقة الزائفة، اسأل عن ضغط الدم عند كل زيارة للطبيب، واكتشف ما تعنيه الأرقام.

اذا كان ضغط الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي أو الصحي، فإن جمعية القلب الأمريكية توصي بالنصائح التالية :



1. تحدث مع طبيبك. إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعا، فاسأل طبيبك عن استراتيجيات خفضه، وكيف يمكنك تتبع ضغط الدم في المنزل.



2. تناول طعامك حسب نظام غذائي صحي للقلب. الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان القليلة الدسم والدواجن المنزوعة الجلد والأسماك والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون كلها مفيدة لقلبك. اللحوم الحمراء، والدهون المشبعة والمتحولة، والأطعمة الفائقة المعالجة ضارة بصحة قلبك.



3. قلل من الملح الذي يرفع ضغط الدم. توصي الإرشادات الغذائية الأمريكيين بما لا يزيد عن 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميا - أي أقل من ملعقة صغيرة - لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أفادت أن متوسط تناول الأمريكيين حوالي 3400 ملليغرام يوميا، أي ما يقرب من 50% أكثر مما هو موصى به. وحتى إذا لم تضف أي ملح إلى وجباتك، فقد تحصل على الكثير منه في الأطعمة الفائقة المعالجة.



4. كن أكثر نشاطا بدنيا. يمكن أن يساعد النشاط البدني لمدة ساعتين ونصف أسبوعيا في خفض ضغط الدم.



5. الحفاظ على وزن صحي. حتى فقدان بعض الأرطال يمكن أن يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. اسأل طبيبك عن النهج الصحي لفقدان الوزن.



6. تحكم في التوتر الذي يضر بضغط الدم. في حين أن تخفيف التوتر لا يؤدي دائما إلى خفض ضغط الدم، فإن خفض مستوى التوتر لديك يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن.



وتوصي Mayo Clinic بعدة طرق لإدارة التوتر، بما في ذلك تعلم قول لا في بعض الأحيان، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والتأمل.



7. إذا كنت تدخن أو تستخدم السجائر الإلكترونية أو كلاهما: توقف الآن. كلاهما ضار بالقلب والأوعية الدموية ويساهمان في ارتفاع ضغط الدم. قد يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى نفس مستوى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقا.



8. تناول الأدوية، التي يوصى بها غالبا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من المرحلة الثانية، وللبعض المصابين بارتفاع ضغط الدم من المرحلة الأولى، بما في ذلك أولئك الذين يعانون أيضا من أمراض القلب أو أمراض الكلى أو مرض السكري.



9. تتبع ضغط الدم في المنزل. توصي جمعية القلب الأمريكية باستخدام جهاز مراقبة آلي تم التحقق من صحته يتم وضعه في الجزء العلوي من ذراعك. ويمكن أن يساعد تسجيل القراءات المأخوذة بمرور الوقت طبيبك على تعديل علاجاتك حسب الحاجة.



روسيا اليوم

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