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الإثنين، 20-02-2023 09:39 ص

نصائح غذائية لمرضى النقرس

5-نصائح-غذائية-لتقليل-ألم-النقرس..-أبرزها-تناول-السوائل


الوكيل الإخباري- يحتاج مرضى النقرس إلى اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وخالٍ تمامًا من حمض اليوريك، للسيطرة على الأعراض ومنعها من التفاقم وفقدان الوزن الزائد.


نستعرض في التقرير التالي، نصائح غذائية لمرضى النقرس، وفقًا لموقع "WebMD".


نصائح غذائية لمرضى النقرس

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 يجب على مرضى النقرس اتباع النصائح الغذائية التالية، للشعور بالتحسن:

- تناول المزيد الحبوب الكاملة، لإمداد الجسم بجرعة جيدة من الكربوهيدرات الصحية.

- تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز.

- شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا.

- التقليل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم.

- عدم تناول حلويات اللحوم، مثل الكبدة والكلاوي، لأنها تتسبب في ارتفاع حمض اليوريك في الجسم.

- تناول اللحوم قليل الدسم، مثل الدواجن.

- تناول حصص معتدلة من الأسماك.

- الابتعاد عن الأطعمة المحلاة بالسكر، مثل حبوب الإفطار والمخبوزات والحلويات.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الخضراوات والفواكه، لخفض مستويات حمض اليوريك في الجسم.

- شرب القهوة باعتدال يوميًا، لأنها تخفض من خطر الإصابة بالنقرس.


وجبات صحية لمرضى النقرس

 

 1- وجبة الإفطار
- الحبوب الكاملة أو حبوب الإفطار غير المحلاة مع حليب منزوع أو قليل السم.

- كوب من شرائح الفراولة الطازجة.

- كوب من القهوة بدون سكر.

- كوب من الماء.

2- وجبة الغداء


- شريحتان من صدور الدجاج المشوي مع السلطة الخضراء وملعقة كبيرة من المكسرات.

- كوب من الحليب منزوع او قليل الدسم.

- كوب من الماء.


3- وجبة خفيفة


كوب واحد من الكرز الطازج مع شرب الماء.

4- وجبة العشاء


- فاصولياء خضراء مشوية أو مطهوة بالبخار.

- 5 ملاعق من مكرونة الحبوب الكاملة المطبوخة بزيت الزيتون والتوابل الصحية.

- كوب من الماء.

- زبادي قليل الدسم.

- كوب من شاي الأعشاب.

 

الكونسلتو الطبي 

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