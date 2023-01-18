طبيب يحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية

الوكيل الإخباري-حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من مرض في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أنه من أبرز أسباب الموت المفاجئ حول العالم.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرض الذي يقصده هو السكتة القلبية، موضحًا أن انسداد الشريان التاجي السبب الرئيسي للإصابة بها .



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن السكتة القلبية قد تكون وراثية في بعض الأحيان، مناشدًا الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لها، بإجراء فحوصات على القلب بشكل دوري، للاطمئنان على صحتهم.

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وأكد أن هناك فئات عرضة لانسداد الشريان التاجي، ومن ثم الإصابة بالنوبة القلبية، أكثر من الآخرين، مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري والمدخنين.

الكونسلتو الطبي

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