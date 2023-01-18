الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحذر من شركات تدعي مضاعفة الأموال بفترة قصيرة

الخارجية الفلسطينية: اعتراض السفير الأردني انتهاك صارخ للوضع التاريخي والسياسي للأقصى

جامعة اليرموك تعلن عن منحة لطلبة البكالوريوس في قطر - تفاصيل

بعد فصله.. من يخلف الفايز في مجلس النواب؟

أمير قطر يصل الإمارات للمشاركة في لقاء قادة الخليج ومصر والأردن

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بينهم أطفال من القدس

وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

مجلس النواب يقرر فصل النائب محمد عناد الفايز

النواب يناقش قرار لجنته القانونية بشأن الفايز في جلسة مغلقة

الأربعاء، 18-01-2023 12:36 م

طبيب يحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية

2018_1_14_16_26_40_424


الوكيل الإخباري-حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من مرض في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أنه من أبرز أسباب الموت المفاجئ حول العالم.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرض الذي يقصده هو السكتة القلبية، موضحًا أن انسداد الشريان التاجي السبب الرئيسي للإصابة بها . 

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن السكتة القلبية قد تكون وراثية في بعض الأحيان، مناشدًا الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لها، بإجراء فحوصات على القلب بشكل دوري، للاطمئنان على صحتهم.

اضافة اعلان


وأكد أن هناك فئات عرضة لانسداد الشريان التاجي، ومن ثم الإصابة بالنوبة القلبية، أكثر من الآخرين، مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري والمدخنين.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
متى_يشرب_الطفل_العصير

فوائد واضرار شرب العصائر يومياً للأطفال

Frostbitten_hands

طرق منزلية لعلاج تورم الأصابع في الشتاء

WhatsApp Image 2023-01-18 at 10.02.21

البقع البيضاء في اللسان علامة على هذه الحالة المرضية

2019_5_30_15_25_15_668

12 نصيحة لتقليل احتمال الإصابة بالخرف

2020_8_6_15_50_2_708

فوائد الزنك للعين

2022_11_3_21_24_46_642

متى تستدعي برودة القدمين القلق؟