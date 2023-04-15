طبيب يحذر من تناول هذه الفيتامينات دون استشارة الطبيب

الوكيل الإخباري- حذر الطبيب حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن عادة خاطئة يرتكبها العديد من الأشخاص، تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العادة الخاطئة التي يقصدها هي "تناول المكملات الغذائية دون روشتة".



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن هناك أشخاصًا يتناولون المكملات الغذائية، ظنًا منهم أنها ستجعلهم أكثر صحة، مشيرًا إلى خطأ ذلك الاعتقاد الشائع.

وأضاف أن المكملات الغذائية شأنها شأن باقي الأدوية الأخرى، مشددًا على ضرورة مراجعة الطبيب قبل الإقدام على تناولها، لتحديد الجرعة الآمنة منها في اليوم.



وأكد أن المكملات الغذائية يصفها الطبيب للمريض، إذا كان يعاني الأخير من نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، بينما الأشخاص الأصحاء من الأفضل لهم الحصول على المغذيات من الطعام.



وفي ختام حديثه، شدد موافي على خطورة تناول الفيتامينات التالية دون الحاجة إليها، لأنها لا تذوب في الماء، ويتم تخزين النسبة الزائدة منها في الجسم:



- فيتامين هـ.

- فيتامين د.

- فيتامين أ.

- فيتامين ك.

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