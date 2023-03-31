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الجمعة، 31-03-2023 09:39 م

يجهلها كثيرون.. الكشف عن أعراض خطيرة للسجائر الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - كشفت الدكتورة مارينا تساريوفا أخصائية طب الأطفال، أن أعراض التسمم من تدخين السجائر الإلكترونية هي الصداع والدوخة والتعب.اضافة اعلان


وتشير تساريوفا إلى إزدياد عدد الشكاوى من الصداع والدوخة والتعب وانخفاض التركيز والإغماء وآلام البطن والغثيان، موضحة ان هذه الأعراض وفقا لها ترتبط بتسمم الجسم بسبب تدخين السجائر الإلكترونية.

تشير الأخصائي إلى أنه بالإضافة إلى هذه الأعراض قد يشعر المصاب بالغثيان والتقيؤ وآلام في البطن وحتى الإغماء.

وتنصح أولا بتسهيل وصول الأكسجين إلى المصاب، وذلك بفتح النوافذ، وفك أزرار القميص، وفك الحزام. بعد ذلك، يجب وضع المريض على أحد جانبيه لتسهيل خروج القيء لمنع اختناقه. ووفقا لها ، يمكن تحفيز عملية التقيؤ لدى المصاب فقط إذا كان واعيا، بإعطائه 1.5 لتر من الماء الدافئ وبعد ذلك يجب الضغط على جذر اللسان. كما يمكن استخدام محلول برمنغنات البوتاسيوم.

وتنصح بإعطاء المصاب مواد ماصة وأدوية مسكنة خفيفة إذا كان يعاني من تهيج عاطفي.

 




 

 


 

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