4 فئات أكثر عرضة للجفاف خلال رمضان

الوكيل الإخباري- تزداد أهميّة شرب الماء خلال شهر رمضان للتعّويض عمّا فقدته من السّوائل خلال ساعات الصّيام.



ومن المفيد معرفة فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف، حتّى يحرصوا على شرب الكميّة المناسبة من الماء يوميًا.



وتناولت تغريدة لوزارة الصحة والسكان المصرية على موقع "تويتر"، الفئات الأكثر عرضة للجفاف:



الأطفال

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كبار السن



الأشخاص الذين لديهم إصابة بأمراض مزمنة مثل الضغط، والسكري، وأمراض الكِلى



الأشخاص الذين يبذلون مجهودًا جسديًا وخصوصًا أثناء التعرّض لأشعة الشمس



ولا يستوفي حوالي نصف الأشخاص في جميع أنحاء العالم التوصيات المتعلقة بكمية المياه التي يجب شربها يوميًا، بحسب ما ذكرته العديد من الدراسات.



وأشارت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات أقل من الماء لديهم فرصة أكبر لأن يكونوا أكبر سنًا من الناحية البيولوجية من عمرهم الزمني، وخطر أعلى بنسبة 64% للإصابة بأمراض مزمنة، مثل قصور القلب، والسكتة الدماغية، والسكري، والخرف.

سي ان ان

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