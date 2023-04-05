الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: توفر دواء الاعصاب "تجريتول" في الأردن خلال أسابيع

50% ارتفاع استهلاك اللحوم في الأردن خلال الأسبوع الأول من رمضان

أميركا تتعهد بمستويات عالية من شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

حماس: ما قام به الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة نكراء

صور وفيديو تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه

تعميم من المركزي لشركات الصرافة بشأن الحوالات المالية

فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

بيان من مجلس الأمن يدعم الجهود المبذولة لوقف العنف باليمن

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

الأربعاء، 05-04-2023 09:53 ص

4 فئات أكثر عرضة للجفاف خلال رمضان

جفاف-الجلد


الوكيل الإخباري- تزداد أهميّة شرب الماء خلال شهر رمضان للتعّويض عمّا فقدته من السّوائل خلال ساعات الصّيام.

ومن المفيد معرفة فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف، حتّى يحرصوا على شرب الكميّة المناسبة من الماء يوميًا.

وتناولت تغريدة لوزارة الصحة والسكان المصرية على موقع "تويتر"، الفئات الأكثر عرضة للجفاف:

الأطفال

اضافة اعلان


كبار السن


الأشخاص الذين لديهم إصابة بأمراض مزمنة مثل الضغط، والسكري، وأمراض الكِلى


الأشخاص الذين يبذلون مجهودًا جسديًا وخصوصًا أثناء التعرّض لأشعة الشمس

ولا يستوفي حوالي نصف الأشخاص في جميع أنحاء العالم التوصيات المتعلقة بكمية المياه التي يجب شربها يوميًا، بحسب ما ذكرته العديد من الدراسات.


وأشارت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات أقل من الماء لديهم فرصة أكبر لأن يكونوا أكبر سنًا من الناحية البيولوجية من عمرهم الزمني، وخطر أعلى بنسبة 64% للإصابة بأمراض مزمنة، مثل قصور القلب، والسكتة الدماغية، والسكري، والخرف.

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
14424_2

4 ممارسات لتقليل التوتر والشعور بالسعادة

salt-russia

5 خيارات لتقليل استهلاك الملح في الطعام

tbl_diseases_disease_227_5618e30e5d0-eaba-4026-8a26-004e16593623

5 طرق للتخلص من الإمساك المزمن

2023-03-15_06-03-36_403014

ماذا تفعل لتستيقظ مبكرًا في رمضان؟

قائمة-مشتريات-رمضان-2022-كاملة-ومكتوبة

لاضرارها الصحية.. تجنب شراء هذه المنتجات من السوبر ماركت في رمضان !

FsdYrpQWIAAyCZn

طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

أخبار متعلقة
2022_4_4_23_36_34_877

لتجنب عسر الهضم .. احذر هذه العادة على الافطار !

232792

نصائح طبية لتخفيف الشعور بالعطش في رمضان

رمضان

8 عادات خاطئة شائعة في رمضان

رياضة

ما هو أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟

2019_2_5_14_41_16_311

أسباب النعاس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان

2062064_0

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية