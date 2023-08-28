طبيب يحذر هؤلاء من تناول اللب

الوكيل الاخباري - رغم المذاق اللذيذ للب الذي يجعله من التسالي المفضلة عند الكثير من الأشخاص، هناك فئات ممنوعة من تناوله، حسبما ذكر الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية العلاجية.





فئات ممنوعة من تناول اللب

1- متبعي الدايت

وأضاف حماد أن اللب قد يعيق فقدان الوزن أثناء الدايت، لأنه يدفع الشخص إلى تناول كمية كبيرة منه دون الشعور بذلك، مما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية، كما يتسبب في احتباس السوائل بالجسم، بسبب كثرة الأملاح المضافة إليه أثناء التحميص.



2- مرضى الضغط المرتفع

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن مرضى الضغط المرتفع يحظر عليهم تناول اللب، لأن أملاحه تؤدي إلى زيادة الصوديوم في الدم، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، خاصةً عند الإفراط فيه.





3- مرضى الكلى

وأشار إلى أهمية أن يكون النظام الغذائي اليومي خاليًا تمامًا من الأطعمة المملحة، لا سيما اللب، إذا كانت الكلى مصابة بمرضٍ ما، لعدم قدرتها على طرد الصوديوم الزائد خارج الجسم.



وكشف حماد أن الأملاح الزائدة باللب تجعله أيضًا من الأطعمة الممنوعة على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بحصوات الكلى.



4- مرضى حب الشباب

وحذر مرضى حب الشباب من تناول اللب، مشيرًا إلى أنه من الأطعمة التي تشجع البثور على الظهور في الوجه، نظرًا لمحتواه المرتفع من الدهون.



5- مرضى ارتجاع المريء

وأوصى مرضى ارتجاع المريء بالتوقف عن تناول اللب، لأن المعدة تفرز الكثير من الأحماض عند استقبال الأملاح والدهون، مما يؤدي إلى الشعور بالحموضة.



6- مرضى القولون العصبي

وأكد أن اللب لا يناسب الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، لأنه يشكل ضغطًا كبيرًا على المعدة والأمعاء لديهم، مما يسبب الإمساك والإسهال وانتفاخ البطن.

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