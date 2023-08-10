رغم فوائده .. هؤلاء ممنوعون من تناول الموز

الوكيل الاخباري - يعتبر الموز من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لأنه يمد الجسم بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.



ومع ذلك، هناك فئات ممنوعة من تناول الموز لاعتبارات مرضية، يستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لمواقع "Stylecraze" و"Momjunction" و"Healthline" و"Times of india".



فئات ممنوعة من تناول الموز

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1- مرضى حساسية الموز

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس تجنب الموز نهائيًا، لأنه يحفز الجهاز المناعي لديهم على إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة على الجسم، للاطلاع عليها.



2- مرضى السكري

لا مانع من تناول الموز في ظل الإصابة بداء السكري، ولكن يشترط استهلاكه باعتدال، لأن الإفراط فيه يتسبب في ارتفاع سكر الدم، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.



3- مرضى الصداع النصفي

من الأفضل لمرضى الصداع النصفي التوقف عن تناول الموز بشكل نهائي، لاحتوائه على التيرامين، وهي مادة تثير نوبات الألم لديهم.



4- متبعي الدايت

يمكن لمتبعي الدايت تضمين الموز في النظام الغذائي اليومي، بشرط ألا تزيد الكمية المستهلكة منه في اليوم عن ثمرة واحدة، لأن الإكثار منه يؤدي إلى زيادة الوزن، لاحتوائه على حوالي 100 سعرة حراري لكل حبة كبيرة الحجم.



5- مرضى الضغط المرتفع

يتداخل الموز مع فعالية بعض الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم، مثل مدرات البول وحاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، لاحتوائه على مستويات عالية من معدن البوتاسيوم.



6- الأطفال الأقل من 6 أشهر

إذا عمر الطفل أقل من 6 أشهر، يحظر على الأم إدراج الموز في نظامه الغذائي اليومي، لأن تناوله في هذه المرحلة العمرية يؤثر سلبًا على صحته.



7- مرضى الكلى

عندما تكون الكلى مريضة، تواجه صعوبة كبيرة في تصريف البوتاسيوم خارج الجسم، مما يسبب الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم، لذلك ينصح بالابتعاد عن الموز في هذه الحالة.



8- مرضى القولون العصبي

من الضروري أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى القولون العصبي خاليًا تمامًا من الموز، لاحتوائه على الفودماب، الذي يثير الاضطرابات الهضمية لديهم، مثل تقلصات المعدة والإمساك والإسهال وانتفاخ البطن.



9- مرضى متلازمة التعب المزمن

يساعد الموز على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، لغناه بالسكريات الطبيعية، ولكن عند الإفراط فيه، يصبح له نتائج عكسية، حيث يؤدي إلى الشعور بالنعاس والخمول، لاحتوائه على حمض التريبتوفان الذي يحفز المخ على إنتاج هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم، ومعدن الماغنسيوم الذي يتسبب في ارتخاء العضلات.



10- الحامل

يصبح الموز من الفواكه الممنوعة أثناء الحمل، إذا كانت الأم تعاني من حساسية اللاتكس أو مصابة بسكري الحمل.





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