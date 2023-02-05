ماذا يعني أن يلعق الطفل يديه أو أشياء أخرى؟

الوكيل الإخباري-يستمتع الأطفال في سن مبكرة بتجارب حسية جديدة، لذلك ليس مستغرباً أن تجد طفلك الدارج يلعق يديه أو الأثاث أو الأشياء الأخرى كالألعاب، لكن إذا تكرر حدوث ذلك قد يكون السبب نقص بعض المغذيات.



وبحسب موقع "ليفينغ سترونغ"، يتسبب النقص في مجموعة فيتامينات "ب" والحديد والزنك، في سلوكيات لعق غير عادية لدى الأطفال.



وإذا لاحظت أن الطفل يلعق شفتيه أو المنطقة المحيطة بفمه بشكل متكرر، فقد يكون مصاباً بالتهاب أو تشقق الشفتين، أو مشكلة أخرى تتعلق بصحة الفم.



كما أن الأطفال الذين يلعقون شفاههم بشكل متكرر أو المناطق المحيطة بأفواههم قد يعانون أيضاً من نقص فيتامين "ب1" أو الثيامين.

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ويرجع تشقق زوايا الفم إلى نقص فيتامين "ب2" أو ريبوفلافين، و"ب3" أو النياسين، وفيتامين "ب 12"، ومعدن الحديد.



وقد يؤدي نقص فيتامينات "أ" و"سي" و"ك" إلى التهاب الفم والشفتين.

وتتوفر مجموعة فيتامينات "ب" المركبة في اللحوم والمأكولات البحرية.

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