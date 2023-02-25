طبيب يكشف عن أفضل طعام لعلاج ارتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن الفول يلعب دورًا كبيرًا في علاج مشكلة صحية، تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

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وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة MBC مصر، إن المشكلة الصحية التي يقصدها هي ارتفاع الكوليسترول في الدم.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الفول من أفضل الأطعمة لمرضى الكوليسترول المرتفع، نظرًا لقدرته الكبيرة على خفض النوع الضار LDL وزيادة النوع الجيد HDL.



ويرجع السبب إلى احتواء الفول -وكذلك البقوليات- على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان في الماء، التي لا تقتصر فوائدها على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وإنقاص الوزن، بل تساهم أيضًا في ضبط مستويات الكوليسترول بالدم، وفقًا لموقع "Health.Harvard".



وأوضح أن الفول ليس الطعام الوحيد الذي يساعد على خفض الكوليسترول الضار، مناشدًا المرضى بتناول الخضراوات والفواكه أيضًا، مع ضرورة الابتعاد عن اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان عالية الدسم والبيض.



واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أنه لا مانع من إدراج الأسماك في النظام الغذائي اليومي، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من أحماض أوميجا 3 و6 و9، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.



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