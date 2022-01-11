طرق علاج أعراض الجيوب الأنفية

الوكيل الإخباري - تزامناً مع فصل الشتاء تزداد أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن، ويعرف أن التهاب الجيوب الأنفية يحدث عندما تتورّم الفراغات الموجودة داخل الأنف والرأس (الجيوب الأنفية) لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، على الرغم من العلاج، ويعرف من أعراضه وله طرق عدة في العلاج، نتعرف عليها في التالي.





اضافة اعلان

يصف الطبيب مجموعة من الأدوية المختلفة من شأنها أن تعالج التهاب الجيوب الأنفية وتخفف من أعراضها، وهي:

1 - مضادات التهاب وتؤخذ إما حبوب أو حقن.

2 - أدوية وقطرات وغسول للأنف، وهي مستحضرات تخفف العطس وتقلل من 3 3 - سيلان الأنف وتسمح بالتنفس.

4 - أدوية مضادة للحساسية تقلل من الأعراض المصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفية.

5 - حبوب للفم تقلل من ألم الحلق وتحسن رائحة الفم.

6 - أدوية مسكنة عامة تقلل من الصداع والتعب والارهاق العام.

هي