الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

نواب يطالبون بدعم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين

اصابتان بحادث سير في إربد

الطفل عمر عفادلة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

الإثنين، 13-02-2023 11:15 ص

طرق لتسريع الشفاء من الانفلونزا

7752Image


الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور رومان غورينكوف كبير الأطباء المتخصصين بالرعاية الطبية في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، أن استعادة الجسم لحالته الطبيعية بعد الإنفلونزا قد تستغرق شهرا .

وأشار في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن هناك طريقا لتسريع استعادة الجسم لحالته الطبيعية بعد الإصابة بالإنفلونزا.

ففي العادة يشعر الشخص المصاب بعدوى فيروسية تنفسية بالضعف والوهن ويشكو من سوء المزاج. وهذه سمات مميزة عند الإصابة بالإنفلونزا. لذلك ليس مستبعدا تكرر الإصابة بعد الشفاء من الإصابة الأولى.

ويقول: "بعد الإنفلونزا يكون الجسم ضعيفا وحساسا للمؤثرات الخارجية، واستجابة منظومة المناعة ضعيفة، لذلك قد يصاب الشخص ثانية. وترتبط بالمناعة الحالة العاطفية والنفسية، لذلك بعد الإنفلونزا يكون مزاج الإنسان سيئا وليست لديه رغبة في عمل أي شيء".

ويضيف، قد يحتاج الجسم إلى ثلاثة أسابيع أو حتى شهر لاستعادة حالته الطبيعية والتعافي التام من المرض.

ويقول: "يمكن أن تستمر هذه الحالة ثلاثة أسابيع أو حتى شهر، وكل شيء مرتبط بعمر الشخص. الجسم الشاب يتعافى بسرعة، في حين يحتاج كبار السن إلى فترة أطول".

ويشير إلى أن برامج أعادة التأهيل بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19" تفيد في إعادة التأهيل بعد الإصابة بالإنفلونزا أيضا. وتشمل هذه البرامج: العلاج الطبيعي والاستنشاق وتمارين التنفس والتمارين الرياضية العلاجية.

ويضيف: لتقوية الجسم يمكن تناول الفيتامينات وكذلك منقوع بعض الأعشاب الطبية. كما يجب على المتعافي من الإنفلونزا زيادة النشاط البدني تدريجيا، لأنه يؤثر إيجابيا في عملية إعادة التأهيل.

ووفقا له، يمكن أن يتضمن التجوال في الهواء الطلق، حيث من الأفضل أن يبدأ الشخص بمسافات قصيرة. ولا ينصح بممارسة نشاط بدني مكثف أو الذهاب مباشرة إلى قاعات اللياقة البدنية.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
lslmwn

أفضل 5 أنواع سمك لإنقاص الوزن

2022_10_12_17_38_42_431

مع انخفاض درجات الحرارة .. 4 طرق تجنبك برودة الليل

2023_2_12_19_7_50_411

البلغم بعد الأكل .. علامة على هذه الأمراض !

12-2-2023_18_01_51_GomhuriaOnline_251676217711

ما اثر الوجبات السريعة على صحة كبار السن ؟

60ec4bf442360436d14359ad

هل يشير شمع الأذن الأسود إلى وجود مشكلة خطيرة؟

cafeaulait230213093822442_

6 أخطاء تنسف جهود الراغبين في إنقاص الوزن الزائد

أخبار متعلقة
63a063844236043f35162b78

فاكهة شتوية تعالج نزلات البرد

2019_4_10_14_33_1_884

5 طرق لفقدان الوزن باستخدام العسل

image

طبيبة تحدد الفئات الأكثر عرضة للاصابة بمضاعفات الانفلونزا

الليمون-مع-الماء-على-الريق

ايهما أفضل لعلاج الانفلونزا .. الليمون بالماء الدافئ أم البارد ؟

20231241458447170H

أفضل 5 طرق للسيطرة على ارتفاع الكوليسترول

فصيلة-الدم-O

إذا كنت تجهلها .. 3 طرق لمعرفة فصيلة دمك