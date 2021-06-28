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الإثنين، 28-06-2021 02:32 م

طرق لتسكين ألم الأسنان الشديد

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الوكيل الإخباري - قد تعاني من ألم في الأسنان يصعب تجاهله، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على طرق تسكين ألم الأسنان الشديد، إضافًة إلى أهم الأسباب المؤدية لحدوث هذا الألم . 

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طرق لتسكين ألم الأسنان الشديد:

لا بد من مراجعة طبيب الأسنان عند الإصابة بالام شديدة في الأسنان لكي يقوم بعلاج هذه الالام، ولكن قد نحتاج في بعض الأحيان لأخذ علاجات تخفف من هذه الالام إلى حين مراجعة الطبيب، وسوف نعرض في ما يأتي بعض الطرق الفعالة في تسكين ألم الأسنان الشديد:

1.تناول الأدوية المسكنة للالام
يعد استخدام مسكنات الألم، مثل: الأسيتامينوفين (Acetaminophen) أو الأيبوبروفين (Ibuprofen) من الطرق السريعة في تسكين ألم الأسنان الشديد.

2. تطبيق الكمادات الباردة
إن وضع كيس من الثلج على الجهة المصابة من الوجه يساعد في تضييق الأوعية الدموية في المنطقة المصابة مما يساهم في تقليل الشعور بالألم.
3. استخدام المراهم الطبية
قد يساعد تطبيق بعض المراهم الطبية التي تحتوي على مخدر موضعي، مثل: البنزوكائين (Benzocaine) في تخدير المنطقة وبالتالي عدم الشعور بالألم، ولكن من المهم الانتباه إلى عدم ملائمة هذه المراهم للأطفال.
4. المضمضة باستخدام الماء والملح 
إن الماء والملح من العلاجات الشائعة لألم الأسنان المفاجئ، حيث يمتلك الماء والملح خصائص مضادة للبكتيريا مما يساهم في تقليل الالتهاب وبالتالي تخفيف الألم المصاحب للالتهاب.
5. المضمضة باستخدام غسول بيروكسيد الهيدروجين
إن استخدام هذا النوع من الغسولات الفموية يساعد في التقليل من التهاب اللثة، ويجب التنويه إلى ضرورة تخفيف بيروكسيد الهيدروجين بكميات متساوية من الماء ومن ثم المضمضة به. 
ويجدر التنويه أن هذا العلاج غير مناسب للأطفال حيث فقد يبتلعون الخليط عن طريق الخطأ.
6. تطبيق زيت القرنفل
إن زيت القرنفل هو مخدر طبيعي للألم، لذلك افرك زيت القرنفل بشكل مباشر على المنطقة التي تؤلمك.
7. استخدام أكياس شاي النعناع 
يساعد كيس شاي النعناع المبرد على تهدئة الأسنان واللثة وتخفيف الألم في الأسنان.
8. رفع الرأس أثناء النوم
قد يؤدي تجمع الدم في الرأس إلى حدوث ألم والتهاب إضافي، وبالتالي يساعد رفع الرأس عند النوم باستخدام وسادة إضافية بالتخفيف من هذه الأعراض.
9. مضغ الثوم
يمتلك الأليسين (Allicin) وهو المركب الرئيسي في الثوم خصائص مضادة للجراثيم تساهم في قتل البكتيريا الموجودة في الفم، مما يساهم في الحد من الام الأسنان وتسوسها.

 

نصائح لتجنب ألم الأسنان :

 

1- اتباع نظام غذائي صحي :
إن البكتيريا تتغذى على النشا والسكر المكرر وتحتاج إلى ذلك لتخترق مينا الأسنان، لذلك فإن الابتعاد عن هذه الأطعمة يساهم في الوقاية من حدوث مشكلات الأسنان والامها.


2- تنظيف الأسنان بشكل يومي
يجب الحرص على تنظيف الأسنان يوميًا باستخدام فرشاة ناعمة ومعجون أسنان طبي يحتوي على مادة الفلورايد، كما أن استخدام خيط الأسنان أيضًا يساهم بشكل أكبر في التخلص من الأطعمة العالقة بين الأسنان.


3- ارتداء واقي الأسنان عند ممارسة أنواع شديدة من الرياضة
يجب عليك ارتداء واقي أسنان أو غطاء رأس عند ممارسة الرياضة لتجنب إصابة الأسنان.


4- الإقلاع عن التدخين
قد يساهم التوقف عن التدخين في تحسين حالة الأسنان وصحتهم، حيث يساهم التدخين في تفاقم بعض حالات الأسنان.

 

المصدر - ويب طب 

 




 




 

 


 

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